https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html

МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе

МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе - РИА Новости, 19.09.2023

МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:22

2023-09-19T10:22

2023-09-19T15:31

лампедуза

италия

россия

в мире

евросоюз

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897173300_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c151bca39b59de599e9fdd62ed732f8c.jpg

ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.Ранее в Кремле заявляли, что обвинение России во всем — это "общий тренд в коллективном Западе". Кроме того, в Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран."Кто-то помогает этим людям пройти сотни — если не тысячи — километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то заинтересованный в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия", — заявил Мулярчик в эфире Польского радио. По его словам, перевозку мигрантов осуществляют преступные организации, "но на заднем плане, безусловно, есть Россия", чья "цель — дестабилизировать ситуацию". На минувшей неделе на острове Лампедуза к югу от Сицилии за шесть дней высадились 11 тысяч человек, притом что по документам на нем проживают шесть тысяч итальянцев. По мере того как власти предпринимают усилия по перемещению мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывать новые нелегалы. В воскресенье на Лампедузе побывала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала Италии поддержку ЕС в пресечении потока мигрантов, рассказав о плане из десяти пунктов, включающем ускоренную репатриацию не получивших убежище, сотрудничество с Тунисом и борьбу с перевозчиками людей. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже почти 130 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил чуть более 68 тысяч человек.

https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html

https://ria.ru/20230710/rutte-1883135290.html

лампедуза

италия

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лампедуза, италия, россия, в мире, евросоюз, польша