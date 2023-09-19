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МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе - РИА Новости, 19.09.2023
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10:22 19.09.2023 (обновлено: 15:31 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе - РИА Новости, 19.09.2023
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе
Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:22
2023-09-19T15:31
лампедуза
италия
россия
в мире
евросоюз
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ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.Ранее в Кремле заявляли, что обвинение России во всем — это "общий тренд в коллективном Западе". Кроме того, в Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран."Кто-то помогает этим людям пройти сотни — если не тысячи — километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то заинтересованный в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия", — заявил Мулярчик в эфире Польского радио. По его словам, перевозку мигрантов осуществляют преступные организации, "но на заднем плане, безусловно, есть Россия", чья "цель — дестабилизировать ситуацию". На минувшей неделе на острове Лампедуза к югу от Сицилии за шесть дней высадились 11 тысяч человек, притом что по документам на нем проживают шесть тысяч итальянцев. По мере того как власти предпринимают усилия по перемещению мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывать новые нелегалы. В воскресенье на Лампедузе побывала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала Италии поддержку ЕС в пресечении потока мигрантов, рассказав о плане из десяти пунктов, включающем ускоренную репатриацию не получивших убежище, сотрудничество с Тунисом и борьбу с перевозчиками людей. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже почти 130 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил чуть более 68 тысяч человек.
https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html
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лампедуза, италия, россия, в мире, евросоюз, польша
Лампедуза, Италия, Россия, В мире, Евросоюз, Польша
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе

Замглавы МИД Польши обвинил РФ в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFIМигранты прибывают на итальянский остров Лампедуза, 18 сентября 2023 года
Мигранты прибывают на итальянский остров Лампедуза, 18 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
Мигранты прибывают на итальянский остров Лампедуза, 18 сентября 2023 года
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ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
Ранее в Кремле заявляли, что обвинение России во всем — это "общий тренд в коллективном Западе". Кроме того, в Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
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"Кто-то помогает этим людям пройти сотни — если не тысячи — километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то заинтересованный в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия", — заявил Мулярчик в эфире Польского радио.
По его словам, перевозку мигрантов осуществляют преступные организации, "но на заднем плане, безусловно, есть Россия", чья "цель — дестабилизировать ситуацию".
На минувшей неделе на острове Лампедуза к югу от Сицилии за шесть дней высадились 11 тысяч человек, притом что по документам на нем проживают шесть тысяч итальянцев. По мере того как власти предпринимают усилия по перемещению мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывать новые нелегалы.
В воскресенье на Лампедузе побывала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала Италии поддержку ЕС в пресечении потока мигрантов, рассказав о плане из десяти пунктов, включающем ускоренную репатриацию не получивших убежище, сотрудничество с Тунисом и борьбу с перевозчиками людей.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже почти 130 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил чуть более 68 тысяч человек.
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