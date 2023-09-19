МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе
Замглавы МИД Польши обвинил РФ в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFIМигранты прибывают на итальянский остров Лампедуза, 18 сентября 2023 года
Мигранты прибывают на итальянский остров Лампедуза, 18 сентября 2023 года
ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
Ранее в Кремле заявляли, что обвинение России во всем — это "общий тренд в коллективном Западе". Кроме того, в Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
"Кто-то помогает этим людям пройти сотни — если не тысячи — километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то заинтересованный в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия", — заявил Мулярчик в эфире Польского радио.
По его словам, перевозку мигрантов осуществляют преступные организации, "но на заднем плане, безусловно, есть Россия", чья "цель — дестабилизировать ситуацию".
На минувшей неделе на острове Лампедуза к югу от Сицилии за шесть дней высадились 11 тысяч человек, притом что по документам на нем проживают шесть тысяч итальянцев. По мере того как власти предпринимают усилия по перемещению мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывать новые нелегалы.
В воскресенье на Лампедузе побывала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала Италии поддержку ЕС в пресечении потока мигрантов, рассказав о плане из десяти пунктов, включающем ускоренную репатриацию не получивших убежище, сотрудничество с Тунисом и борьбу с перевозчиками людей.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже почти 130 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил чуть более 68 тысяч человек.