https://ria.ru/20230919/mech-1897211414.html

Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров

Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров - РИА Новости, 19.09.2023

Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров

Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Приморье меч, изготовленный вручную с использованием ценных пород дерева и... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:57

2023-09-19T12:57

2023-09-19T13:04

политика

россия

челябинская область

сергей шойгу

ким чен ын

кндр (северная корея)

визит ким чен ына в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897210427_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_143243201a5fc474e5b419760e8d8680.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Приморье меч, изготовленный вручную с использованием ценных пород дерева и драгоценных камней, сообщил РИА Новости во вторник директор оружейной фабрики "Златоуст" в Челябинской области Олег Трубин. Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщало, что Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. По словам Турбина, Шойгу передал северокорейскому лидеру в подарок меч, изготовленный в Златоусте. "Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу министерства обороны РФ", - сказал собеседник агентства. Меч инкрустирован ювелирными камнями, украшен миниатюрами из русских былин о богатырях на конях, подчеркивающих силу и мощь российского государства, уточнил он.

https://ria.ru/20230917/podarok-1896867655.html

россия

челябинская область

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, челябинская область, сергей шойгу, ким чен ын, кндр (северная корея), визит ким чен ына в россию