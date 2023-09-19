Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров
Шойгу передал Ким Чен Ыну в подарок меч, изготовленный златоустовскими мастерами
© Фото предоставлено РИА Новости директором оружейной фабрики "Златоуст"Подаренный Ким Чен Ыну меч
© Фото предоставлено РИА Новости директором оружейной фабрики "Златоуст"
Подаренный Ким Чен Ыну меч
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Приморье меч, изготовленный вручную с использованием ценных пород дерева и драгоценных камней, сообщил РИА Новости во вторник директор оружейной фабрики "Златоуст" в Челябинской области Олег Трубин.
Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщало, что Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.
© Фото предоставлено РИА Новости директором оружейной фабрики "Златоуст"Подаренный Ким Чен Ыну меч
© Фото предоставлено РИА Новости директором оружейной фабрики "Златоуст"
Подаренный Ким Чен Ыну меч
По словам Турбина, Шойгу передал северокорейскому лидеру в подарок меч, изготовленный в Златоусте. "Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу министерства обороны РФ", - сказал собеседник агентства.
Меч инкрустирован ювелирными камнями, украшен миниатюрами из русских былин о богатырях на конях, подчеркивающих силу и мощь российского государства, уточнил он.