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Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров - РИА Новости, 19.09.2023
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12:57 19.09.2023 (обновлено: 13:04 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/mech-1897211414.html
Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров
Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров - РИА Новости, 19.09.2023
Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров
Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Приморье меч, изготовленный вручную с использованием ценных пород дерева и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:57
2023-09-19T13:04
политика
россия
челябинская область
сергей шойгу
ким чен ын
кндр (северная корея)
визит ким чен ына в россию
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Приморье меч, изготовленный вручную с использованием ценных пород дерева и драгоценных камней, сообщил РИА Новости во вторник директор оружейной фабрики "Златоуст" в Челябинской области Олег Трубин. Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщало, что Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. По словам Турбина, Шойгу передал северокорейскому лидеру в подарок меч, изготовленный в Златоусте. "Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу министерства обороны РФ", - сказал собеседник агентства. Меч инкрустирован ювелирными камнями, украшен миниатюрами из русских былин о богатырях на конях, подчеркивающих силу и мощь российского государства, уточнил он.
https://ria.ru/20230917/podarok-1896867655.html
россия
челябинская область
кндр (северная корея)
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политика, россия, челябинская область, сергей шойгу, ким чен ын, кндр (северная корея), визит ким чен ына в россию
Политика, Россия, Челябинская область, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Визит Ким Чен Ына в Россию
Ким Чен Ын получил в подарок меч от златоустовских мастеров

Шойгу передал Ким Чен Ыну в подарок меч, изготовленный златоустовскими мастерами

© Фото предоставлено РИА Новости директором оружейной фабрики "Златоуст"Подаренный Ким Чен Ыну меч
Подаренный Ким Чен Ыну меч
© Фото предоставлено РИА Новости директором оружейной фабрики "Златоуст"
Подаренный Ким Чен Ыну меч
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Приморье меч, изготовленный вручную с использованием ценных пород дерева и драгоценных камней, сообщил РИА Новости во вторник директор оружейной фабрики "Златоуст" в Челябинской области Олег Трубин.
Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщало, что Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.
© Фото предоставлено РИА Новости директором оружейной фабрики "Златоуст"Подаренный Ким Чен Ыну меч
Подаренный Ким Чен Ыну меч
© Фото предоставлено РИА Новости директором оружейной фабрики "Златоуст"
Подаренный Ким Чен Ыну меч
По словам Турбина, Шойгу передал северокорейскому лидеру в подарок меч, изготовленный в Златоусте. "Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу министерства обороны РФ", - сказал собеседник агентства.
Меч инкрустирован ювелирными камнями, украшен миниатюрами из русских былин о богатырях на конях, подчеркивающих силу и мощь российского государства, уточнил он.
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