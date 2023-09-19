https://ria.ru/20230919/mask-1897129608.html
Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным
Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным - РИА Новости, 19.09.2023
Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы (ранее Twitter). РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:46
2023-09-19T09:46
2023-09-19T09:46
технологии
илон маск
биньямин нетаньяху
twitter
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы (ранее Twitter). "Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X", - отметил Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. По его мнению, взимание платы в первую очередь направлено на борьбу с "армиями ботов". При этом Маск обещает, что речь будет идти о "небольшой сумме". X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20230816/gruzov-1890511305.html
https://ria.ru/20230919/kiev-1897125413.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, илон маск, биньямин нетаньяху, twitter, в мире
Технологии, Илон Маск, Биньямин Нетаньяху, Twitter, В мире
Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным
Маск: X вводит небольшой ежемесячный платеж для использования платформы
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы (ранее Twitter).
"Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X", - отметил Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху
.
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По его мнению, взимание платы в первую очередь направлено на борьбу с "армиями ботов". При этом Маск обещает, что речь будет идти о "небольшой сумме".
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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