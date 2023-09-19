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В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19
В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2023
В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19
Более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон",... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:18
2023-09-19T15:18
2023-09-19T15:18
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По состоянию на 37-ю неделю 2023 года зарегистрировано порядка 11,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон", - говорится в сообщении. В условиях нарастающей активности вирусов гриппа и ОРВИ продолжается прививочная кампания, уточнили в пресс-службе. Две недели назад Роспотребнадзор сообщал, что в стране за 7 дней было выявлено около 5,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. -0-
https://ria.ru/20230919/covid-19-1897205788.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор: в России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19