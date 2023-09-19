https://ria.ru/20230919/kovid-1897268792.html

В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2023

В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

Более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон",... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:18

2023-09-19T15:18

2023-09-19T15:18

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896381492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4517cb9d7c06d24d53ceab3275adda70.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По состоянию на 37-ю неделю 2023 года зарегистрировано порядка 11,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон", - говорится в сообщении. В условиях нарастающей активности вирусов гриппа и ОРВИ продолжается прививочная кампания, уточнили в пресс-службе. Две недели назад Роспотребнадзор сообщал, что в стране за 7 дней было выявлено около 5,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. -0-

https://ria.ru/20230919/covid-19-1897205788.html

https://ria.ru/20230919/moskva-1897149994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19