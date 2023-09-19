Рейтинг@Mail.ru
В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/kovid-1897268792.html
В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19
В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2023
В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19
Более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон",... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:18
2023-09-19T15:18
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896381492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4517cb9d7c06d24d53ceab3275adda70.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По состоянию на 37-ю неделю 2023 года зарегистрировано порядка 11,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон", - говорится в сообщении. В условиях нарастающей активности вирусов гриппа и ОРВИ продолжается прививочная кампания, уточнили в пресс-службе. Две недели назад Роспотребнадзор сообщал, что в стране за 7 дней было выявлено около 5,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. -0-
https://ria.ru/20230919/covid-19-1897205788.html
https://ria.ru/20230919/moskva-1897149994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896381492_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_063c6ae0adb0491710e2669f21b91ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В России за неделю выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

Роспотребнадзор: в России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

© iStock.com / fizkesДевушка с кашлем
Девушка с кашлем - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / fizkes
Девушка с кашлем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, доминирующими остаются варианты штамма "омикрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 37-ю неделю 2023 года зарегистрировано порядка 11,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон", - говорится в сообщении.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Вирусолог не ожидает значимого подъема заболеваемости COVID-19 в России
Вчера, 12:50
В условиях нарастающей активности вирусов гриппа и ОРВИ продолжается прививочная кампания, уточнили в пресс-службе.
Две недели назад Роспотребнадзор сообщал, что в стране за 7 дней было выявлено около 5,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. -0-
Девушка с кашлем - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Москве за неделю выявили 4617 случаев COVID-19
Вчера, 11:20
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала