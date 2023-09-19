https://ria.ru/20230919/kompressor-1897167941.html

Уфимские врачи передали оборудование стоматологической поликлинике в ЛНР

Уфимские врачи передали оборудование стоматологической поликлинике в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2023

Уфимские врачи передали оборудование стоматологической поликлинике в ЛНР

Сотрудники стоматологической поликлиники №2 Уфы подарили Краснолучской стоматполиклинике компрессор, сообщили в минздраве Башкирии. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:56

2023-09-19T11:56

2023-09-19T11:56

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уфа

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УФА, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники стоматологической поликлиники №2 Уфы подарили Краснолучской стоматполиклинике компрессор, сообщили в минздраве Башкирии. Коллектив Краснолучской городской стоматполиклиники ЛНР получил в дар стоматологический компрессор серии DL 300, рассказали в ведомстве. "Спасибо коллегам за участие в развитии и укреплении материально-технической базы нашей поликлиники. Новое оборудование позволит повысить качество медпомощи жителям нашего Красного Луча", - приводятся слова главного врача городской стоматологической поликлиники Сергея Перепелицы. В башкирском минздраве рассказали, что компрессор в стоматологии используется для создания сжатого воздуха, который необходим для работы стоматологических инструментов, таких как аэраторы, турбинные и микромоторные наконечники, спреи. Кроме этого, компрессор может использоваться для очистки поверхностей зубов от зубного налета и полости рта от остатков материалов после процедуры.

https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896153497.html

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луганская народная республика, уфа