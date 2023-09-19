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Уфимские врачи передали оборудование стоматологической поликлинике в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2023
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11:56 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/kompressor-1897167941.html
Уфимские врачи передали оборудование стоматологической поликлинике в ЛНР
Уфимские врачи передали оборудование стоматологической поликлинике в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2023
Уфимские врачи передали оборудование стоматологической поликлинике в ЛНР
Сотрудники стоматологической поликлиники №2 Уфы подарили Краснолучской стоматполиклинике компрессор, сообщили в минздраве Башкирии. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:56
2023-09-19T11:56
надежные люди
луганская народная республика
уфа
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УФА, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники стоматологической поликлиники №2 Уфы подарили Краснолучской стоматполиклинике компрессор, сообщили в минздраве Башкирии. Коллектив Краснолучской городской стоматполиклиники ЛНР получил в дар стоматологический компрессор серии DL 300, рассказали в ведомстве. "Спасибо коллегам за участие в развитии и укреплении материально-технической базы нашей поликлиники. Новое оборудование позволит повысить качество медпомощи жителям нашего Красного Луча", - приводятся слова главного врача городской стоматологической поликлиники Сергея Перепелицы. В башкирском минздраве рассказали, что компрессор в стоматологии используется для создания сжатого воздуха, который необходим для работы стоматологических инструментов, таких как аэраторы, турбинные и микромоторные наконечники, спреи. Кроме этого, компрессор может использоваться для очистки поверхностей зубов от зубного налета и полости рта от остатков материалов после процедуры.
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луганская народная республика, уфа
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Уфа
Уфимские врачи передали оборудование стоматологической поликлинике в ЛНР

Уфимские врачи передали компрессор стоматологической поликлинике в ЛНР

© Пресс-служба минздрава РБСотрудники стоматологической поликлиники №2 Уфы подарили Краснолучской стоматполиклинике компрессор
Сотрудники стоматологической поликлиники №2 Уфы подарили Краснолучской стоматполиклинике компрессор
© Пресс-служба минздрава РБ
Сотрудники стоматологической поликлиники №2 Уфы подарили Краснолучской стоматполиклинике компрессор
Читать ria.ru в
УФА, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники стоматологической поликлиники №2 Уфы подарили Краснолучской стоматполиклинике компрессор, сообщили в минздраве Башкирии.
Коллектив Краснолучской городской стоматполиклиники ЛНР получил в дар стоматологический компрессор серии DL 300, рассказали в ведомстве.
«
"Спасибо коллегам за участие в развитии и укреплении материально-технической базы нашей поликлиники. Новое оборудование позволит повысить качество медпомощи жителям нашего Красного Луча", - приводятся слова главного врача городской стоматологической поликлиники Сергея Перепелицы.
В башкирском минздраве рассказали, что компрессор в стоматологии используется для создания сжатого воздуха, который необходим для работы стоматологических инструментов, таких как аэраторы, турбинные и микромоторные наконечники, спреи. Кроме этого, компрессор может использоваться для очистки поверхностей зубов от зубного налета и полости рта от остатков материалов после процедуры.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаУфа
 
 
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