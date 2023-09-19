https://ria.ru/20230919/knr-1897146897.html

Эксперты рассказали о позиции Пекина по Тайваню

Эксперты рассказали о позиции Пекина по Тайваню - РИА Новости, 19.09.2023

Эксперты рассказали о позиции Пекина по Тайваню

Выдвигаемые китайскими властями экономико-социальные проекты по интеграции с Тайванем адресованы населению острова и подтверждают, что Пекин нацелен на решение... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:10

2023-09-19T11:10

2023-09-19T11:11

в мире

тайвань

китай

пекин

нэнси пелоси

российская академия наук

гоминьдан

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Выдвигаемые китайскими властями экономико-социальные проекты по интеграции с Тайванем адресованы населению острова и подтверждают, что Пекин нацелен на решение тайваньского вопроса, в первую очередь, мирным путем, считают опрошенные РИА Новости эксперты. На прошлой неделе Центральный комитет КПК и Государственный совет КНР совместно опубликовали план по углублению интеграции с Тайванем через самую близкую к нему провинцию Фуцзянь. В директиве, состоящей из 21 пункта, говорится о превращении китайской провинции в "демонстрационную зону" для граждан и компаний, которые решат переехать с острова на материк. Инициатива сразу же вызвала критику со стороны Тайбэя. "Демонстрация военной силы направлена на высшее руководство Тайваня, а различные экономические проекты – на широкие слои населения, поэтому тайваньское руководство такие инициативы раздражают", – считает доцент кафедры истории Китая ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносов Анна Каимова. Как пояснила эксперт, сочетание угрозы нападения на Тайвань со стремлением привлечь жителей острова на материк – не новая политика Пекина. Вместе с регулярными военными учениями китайское правительство и раньше предлагало различные экономические и образовательные стимулы. "Совершенно естественно, что военный конфликт не выгоден никому. Для КНР мирное объединение является предпочтительным вариантом", – говорит директор Института Китая и Современной Азии РАН Кирилл Бабаев. По его словам, несмотря на периодические заявления Пекина и Тайбэя о готовности к военному конфликту, власти материкового Китая придерживаются мирного решения тайваньского вопроса. Для этого они используют различные проекты, которые должны показать, что объединение с материком принесет жителям Тайваня выгоду, прежде всего, экономическую. Несмотря на усилия Пекина, говорить о реализации китайских экономических и социальных инициатив сейчас не приходится из-за политических противоречий между сторонами, предупреждают эксперты. "На сегодняшний день проект (интеграции – ред.), скорее, из области долгосрочного планирования", – считает Бабаев. По его словам, нынешняя администрация в Тайбэе не примет предложения Пекина. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выступает против объединения и относится настороженно даже к потенциально выгодным инициативам КНР. Однако, полагает Бабаев, тайваньская позиция может поменяться после президентских выборов в январе 2024 года. Если к власти придет кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан, то китайский проект по углублению интеграции может быть осуществлен. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230918/tayvan-1896881451.html

https://ria.ru/20230915/doroga-1896529746.html

https://ria.ru/20230914/tayvan-1896236980.html

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в мире, тайвань, китай, пекин, нэнси пелоси, российская академия наук, гоминьдан