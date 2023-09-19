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Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации - РИА Новости, 19.09.2023
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11:01 19.09.2023 (обновлено: 11:11 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/klishas-1897144094.html
Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации
Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации - РИА Новости, 19.09.2023
Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации
Правительство Красноярского края в Совете Федерации продолжит представлять Андрей Клишас, сообщается на сайте краевого правительства. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:01
2023-09-19T11:11
политика
красноярский край
андрей клишас
совет федерации рф
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КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Правительство Красноярского края в Совете Федерации продолжит представлять Андрей Клишас, сообщается на сайте краевого правительства. "Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Правительства Красноярского края Клишаса Андрея Александровича", – говорится в документе. Андрей Клишас является представителем исполнительного органа власти от Красноярского края с марта 2012 года. Является председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Срок его полномочий истекал в сентябре 2023 года. Выборы губернатора состоялись 8–10 сентября. На должность главы Красноярского края избран Михаил Котюков – он получил 70,21% голосов. Во вторник в Красноярске прошла процедура инаугурации.
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политика, красноярский край, андрей клишас, совет федерации рф
Политика, Красноярский край, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации

Правительство Красноярского края продлило полномочия сенатора Клишаса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Правительство Красноярского края в Совете Федерации продолжит представлять Андрей Клишас, сообщается на сайте краевого правительства.
«
"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Правительства Красноярского края Клишаса Андрея Александровича", – говорится в документе.
Андрей Клишас является представителем исполнительного органа власти от Красноярского края с марта 2012 года. Является председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Срок его полномочий истекал в сентябре 2023 года.
Выборы губернатора состоялись 8–10 сентября. На должность главы Красноярского края избран Михаил Котюков – он получил 70,21% голосов. Во вторник в Красноярске прошла процедура инаугурации.
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ПолитикаКрасноярский крайАндрей КлишасСовет Федерации РФ
 
 
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