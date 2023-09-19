Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации
Правительство Красноярского края продлило полномочия сенатора Клишаса
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Правительство Красноярского края в Совете Федерации продолжит представлять Андрей Клишас, сообщается на сайте краевого правительства.
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"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Правительства Красноярского края Клишаса Андрея Александровича", – говорится в документе.
Андрей Клишас является представителем исполнительного органа власти от Красноярского края с марта 2012 года. Является председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Срок его полномочий истекал в сентябре 2023 года.
Выборы губернатора состоялись 8–10 сентября. На должность главы Красноярского края избран Михаил Котюков – он получил 70,21% голосов. Во вторник в Красноярске прошла процедура инаугурации.