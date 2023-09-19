https://ria.ru/20230919/klishas-1897144094.html

Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации

Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации - РИА Новости, 19.09.2023

Андрей Клишас сохранит пост в Совете Федерации

Правительство Красноярского края в Совете Федерации продолжит представлять Андрей Клишас, сообщается на сайте краевого правительства. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:01

2023-09-19T11:01

2023-09-19T11:11

политика

красноярский край

андрей клишас

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840004079_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_93f8f8889a1365a5bcfbd18dd3dd9142.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Правительство Красноярского края в Совете Федерации продолжит представлять Андрей Клишас, сообщается на сайте краевого правительства. "Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Правительства Красноярского края Клишаса Андрея Александровича", – говорится в документе. Андрей Клишас является представителем исполнительного органа власти от Красноярского края с марта 2012 года. Является председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Срок его полномочий истекал в сентябре 2023 года. Выборы губернатора состоялись 8–10 сентября. На должность главы Красноярского края избран Михаил Котюков – он получил 70,21% голосов. Во вторник в Красноярске прошла процедура инаугурации.

https://ria.ru/20230918/moskva-1897083763.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, красноярский край, андрей клишас, совет федерации рф