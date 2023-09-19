https://ria.ru/20230919/kitay-1897008127.html

Россияне стали чаще ездить на отдых в Китай

Россияне стали чаще ездить на отдых в Китай - РИА Новости, 19.09.2023

Россияне стали чаще ездить на отдых в Китай

Россияне стали гораздо чаще бронировать авиабилеты в Китай и отели в этой стране на осень, спрос на путешествия в это время года вырос в два раза в сравнении с... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T02:47

2023-09-19T02:47

2023-09-19T02:47

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Россияне стали гораздо чаще бронировать авиабилеты в Китай и отели в этой стране на осень, спрос на путешествия в это время года вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных."Согласно данным авиазаказов и бронирований отелей в Китае, мы фиксируем двукратный рост спроса на поездки в страну осенью 2023 года в сравнении с осенью 2019 года. Такая популярность объясняется тем, что Китай долгое время был закрыт для туристов, 15 марта этого года он возобновил выдачу всех типов виз россиянам. Кроме того, появились прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других российских городов в популярные Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и прочие локации", – сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. По данным сервиса, на бронирование авиабилетов в Китай на осень приходится 3,5 процента от всех зарубежных направлений. "В аналогичный период 2022 года доля заказов (авиабилетов в КНР – ред.) составляла всего 0,01 процент, а в 2019 году – 1,7 процента", – уточнили в сервисе. Отмечается, что наиболее популярным городом стал Гуанчжоу: на него приходится 23,9 процента от осенних авиабронирований по стране. На втором месте оказался Пекин с долей 22,8 процента, а на третьем – Шанхай, куда оформлено 19 процентов заказов. "Туристы из России также активно бронируют отели в Китае: доля страны составляет 4,7 процента от всех зарубежных заказов на осень 2023 года. В 2022 году данный показатель составлял 0,01 процент, а в 2019 году – 1,8 процента", – заявили в сервисе. Там уточнили, что наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Шанхае: на город приходится 24,9 процента бронирований от общего объёма по Китаю. По данным сервиса, не менее популярны отели в Гуанчжоу (доля 22,1 процента) и Пекине (21,3 процента).

https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896961083.html

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новости - туризм, китай, пекин, шанхай, туризм, куда можно лететь