https://ria.ru/20230919/kim-1897110382.html

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию - РИА Новости, 19.09.2023

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся на родину после визита в Россию, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T02:27

2023-09-19T02:27

2023-09-19T02:37

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся на родину после визита в Россию, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын, завершив официальный дружественный визит в РФ, на рассвете 18 сентября проехал приграничную станцию "Туманган". <…> Товарищ Ким Чен Ын проехал приграничную станцию "Хасан" РФ и переехал через реку Туман. Он послал теплый привет возвращения любимому нашему народу", - пишет агентство.Оно отмечает, что этим визитом Ким Чен Ын "укрепил узы товарищества и дружбы" и "открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений".Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".Затем 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее ему показали демонстрационную программу истребителя Су-35, во время которой самолет выполнил фигуры высшего пилотажа.После этого 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На аэродроме "Кневичи" его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидеру КНДР представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил, в частности ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын также ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Также лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.В последний день визита, 17 сентября, Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках Восточного экономического форума. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Также он посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.Как посчитало РИА Новости, поезд лидера КНДР в ходе этого визита проехал более 4 тысяч километров по железным дорогам России.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896863154.html

https://ria.ru/20230917/sotrudnichestvo-1896861981.html

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россия, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире