https://ria.ru/20230919/kazastan-1897394845.html

МВД Казахстана опровергло информацию о провокации на границе с Россией

МВД Казахстана опровергло информацию о провокации на границе с Россией - РИА Новости, 19.09.2023

МВД Казахстана опровергло информацию о провокации на границе с Россией

Распространяемая в социальных сетях информация об инциденте на казахстанско-российской границе не соответствует действительности, сообщила во вторник... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:29

2023-09-19T19:29

2023-09-19T20:48

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АЛМА-АТА, 19 сен – РИА Новости. Распространяемая в социальных сетях информация об инциденте на казахстанско-российской границе не соответствует действительности, сообщила во вторник пресс-служба Национальной гвардии Казахстана. Ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. Голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области и туда стягивают технику. "МВД Республики Казахстан сообщает, что информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что на кадрах колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД Казахстана направляется на "полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября текущего года". За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html

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