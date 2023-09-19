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МВД Казахстана опровергло информацию о провокации на границе с Россией
МВД Казахстана опровергло информацию о провокации на границе с Россией - РИА Новости, 19.09.2023
МВД Казахстана опровергло информацию о провокации на границе с Россией
Распространяемая в социальных сетях информация об инциденте на казахстанско-российской границе не соответствует действительности, сообщила во вторник... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:29
2023-09-19T19:29
2023-09-19T20:48
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АЛМА-АТА, 19 сен – РИА Новости. Распространяемая в социальных сетях информация об инциденте на казахстанско-российской границе не соответствует действительности, сообщила во вторник пресс-служба Национальной гвардии Казахстана. Ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. Голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области и туда стягивают технику. "МВД Республики Казахстан сообщает, что информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что на кадрах колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД Казахстана направляется на "полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября текущего года". За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html
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в мире, казахстан, костанайская область, россия
В мире, Казахстан, Костанайская область, Россия
МВД Казахстана опровергло информацию о провокации на границе с Россией
МВД Казахстана назвало информацию о провокации на границе с Россией фейком