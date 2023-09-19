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Москва призвала Бишкек и Душанбе не делать резких заявлений
Москва призвала Бишкек и Душанбе не делать резких заявлений - РИА Новости, 19.09.2023
Москва призвала Бишкек и Душанбе не делать резких заявлений
Москва призвала власти Киргизии и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:46
2023-09-19T20:46
2023-09-19T23:45
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва призвала власти Киргизии и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства."Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы", — говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны прежде всего "коллективному Западу", который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии. А также призывает Киргизию и Таджикистан решать противоречия в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами.Ранее глава департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана Шохин Самади заявил РИА Новости, что Таджикистан обеспокоен появившимися 15 сентября в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Киргизии по вопросам границы двух стран. Накануне вице-премьер — председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий. В противном случае Бишкек может предъявить свои претензии соседней стране на основании недавно обнаруженных исторических документов, сообщили СМИ Киргизии.
https://ria.ru/20230724/konflikt-1886049531.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230902/kirgiziya-1893823652.html
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в мире, москва, бишкек, душанбе
В мире, Москва, Бишкек, Душанбе
Москва призвала Бишкек и Душанбе не делать резких заявлений
МИД РФ: Москва призывает Бишкек и Душанбе не делать шагов в приграничном вопросе
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва призвала власти Киргизии и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
"Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы", — говорится в сообщении.
На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между жителями
Ведомство отмечает, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны прежде всего "коллективному Западу", который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии. А также призывает Киргизию и Таджикистан решать противоречия в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами.
Ранее глава департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана Шохин Самади заявил РИА Новости, что Таджикистан
обеспокоен появившимися 15 сентября в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Киргизии
по вопросам границы двух стран. Накануне вице-премьер — председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий. В противном случае Бишкек может предъявить свои претензии соседней стране на основании недавно обнаруженных исторических документов, сообщили СМИ Киргизии.
В Петербурге открылось генконсульство Киргизии