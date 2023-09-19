https://ria.ru/20230919/karabakh-1897389053.html

В Баку заявили о готовности реинтегрировать армян в Карабахе

В Баку заявили о готовности реинтегрировать армян в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

В Баку заявили о готовности реинтегрировать армян в Карабахе

Азербайджан, несмотря на военные действия, привержен мирной повестке с Арменией и готов перейти к "реинтеграции" этнических армян в Карабахе в азербайджанское... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:11

2023-09-19T20:11

2023-09-19T20:15

в мире

азербайджан

баку

армения

хикмет гаджиев

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938816_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_a54d51644bc58b3aa4c6167c155a0b2b.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Азербайджан, несмотря на военные действия, привержен мирной повестке с Арменией и готов перейти к "реинтеграции" этнических армян в Карабахе в азербайджанское общество, передает агентство Reuters со ссылкой на Хикмета Гаджиева, помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам. "Баку может перейти к реинтеграции этнических армян в Карабахе в азербайджанское общество в случае роспуска "сепаратистских и военных структур", - сообщает агентство со ссылкой на слова помощника президента Азербайджана. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383411.html

азербайджан

баку

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку, армения, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев, никол пашинян