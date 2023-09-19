https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383411.html

Анкара поддержала операцию Баку в Карабахе

Анкара поддержала операцию Баку в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Анкара поддержала операцию Баку в Карабахе

Турция поддерживает операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в регионе, заявил президент Турции... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:41

2023-09-19T19:41

2023-09-19T20:09

в мире

анкара (провинция)

баку

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

владимир путин

никол пашинян

генеральная ассамблея оон

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ООН, 19 сен – РИА Новости. Турция поддерживает операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."С самого начала мы поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией, но Армения, на наш взгляд, не оценила как следует этот исторический шанс. Мы ожидаем реализации данных ранее Арменией обещаний, в первую очередь по вопросу открытия Зангезурского коридора", - заявил Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН."Мы поддерживаем предпринятые Азербайджаном, с которым мы двигаемся под слоганом "один народ, два государства", шаги с целью защиты территориальной целостности", - подчеркнул Эрдоган.По его словам, тот факт, что Карабах является территорией Азербайджана, "приняли все", другая позиция недопустима.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/erevan-1897385531.html

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баку

азербайджан

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