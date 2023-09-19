https://ria.ru/20230919/karabakh-1897368525.html

Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха

Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха - РИА Новости, 19.09.2023

Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха

Миротворцы России с 12:00 вторника фиксируют многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения в Нагорном... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:04

2023-09-19T19:04

2023-09-19T19:15

россия

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Миротворцы России с 12:00 вторника фиксируют многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ."Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. С 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. В ведомстве уточнили, что в течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинские работники оказали помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям.Командование миротворцев РФ призывает стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации и продолжению переговоров, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230919/erevan-1897325610.html

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россия, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, в мире