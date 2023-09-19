https://ria.ru/20230919/karabakh-1897368525.html
Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха
Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха - РИА Новости, 19.09.2023
Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха
Миротворцы России с 12:00 вторника фиксируют многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения в Нагорном... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:04
2023-09-19T19:04
2023-09-19T19:15
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ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Миротворцы России с 12:00 вторника фиксируют многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ."Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. С 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. В ведомстве уточнили, что в течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинские работники оказали помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям.Командование миротворцев РФ призывает стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации и продолжению переговоров, добавили в ведомстве.
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россия, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, в мире
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, В мире
Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха
МО РФ: миротворцы призвали стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Миротворцы России с 12:00 вторника фиксируют многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене
Минобороны РФ.
"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. С 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. В ведомстве уточнили, что в течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинские работники оказали помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям.
Командование миротворцев РФ призывает стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации и продолжению переговоров, добавили в ведомстве.
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