https://ria.ru/20230919/karabakh-1897325387.html

В Баку заявили, что готовы встретиться с армянским населением Карабаха

В Баку заявили, что готовы встретиться с армянским населением Карабаха - РИА Новости, 19.09.2023

В Баку заявили, что готовы встретиться с армянским населением Карабаха

Администрация президента Азербайджанской Республики заявила о готовности к встрече с представителями армянского населения Карабаха. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:44

2023-09-19T17:44

2023-09-19T18:45

ситуация в нагорном карабахе

в мире

баку

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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджанской Республики заявила о готовности к встрече с представителями армянского населения Карабаха."Администрация Президента Азербайджанской Республики выражает готовность к встрече в Евлахе с представителями проживающих в Карабахском регионе Азербайджана жителей армянского происхождения", - говорится в сообщении.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

баку

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, баку