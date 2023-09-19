https://ria.ru/20230919/karabakh-1897325387.html
В Баку заявили, что готовы встретиться с армянским населением Карабаха
В Баку заявили, что готовы встретиться с армянским населением Карабаха - РИА Новости, 19.09.2023
В Баку заявили, что готовы встретиться с армянским населением Карабаха
Администрация президента Азербайджанской Республики заявила о готовности к встрече с представителями армянского населения Карабаха. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:44
2023-09-19T17:44
2023-09-19T18:45
ситуация в нагорном карабахе
в мире
баку
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджанской Республики заявила о готовности к встрече с представителями армянского населения Карабаха."Администрация Президента Азербайджанской Республики выражает готовность к встрече в Евлахе с представителями проживающих в Карабахском регионе Азербайджана жителей армянского происхождения", - говорится в сообщении.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, баку
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Баку
В Баку заявили, что готовы встретиться с армянским населением Карабаха
В Баку заявили о готовности к встрече с армянским населением Карабаха
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджанской Республики заявила о готовности к встрече с представителями армянского населения Карабаха.
"Администрация Президента Азербайджанской Республики выражает готовность к встрече в Евлахе с представителями проживающих в Карабахском регионе Азербайджана жителей армянского происхождения", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку