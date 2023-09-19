https://ria.ru/20230919/karabakh-1897314347.html

В Кремле напомнили о базе документов для урегулирования ситуации в Карабахе

В Кремле напомнили о базе документов для урегулирования ситуации в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

В Кремле напомнили о базе документов для урегулирования ситуации в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что подписанных ранее документов достаточно для возвращения РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:26

2023-09-19T17:26

2023-09-19T17:27

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

армения

в мире

нагорный карабах

азербайджан

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что подписанных ранее документов достаточно для возвращения к дипломатии. "Дело в том, что для урегулирования существует достаточно солидная реализуемая база, это те самые упомянутые мной три документа. Вот на базе этих документов может и должна быть достигнута договоренность о возвращении (ситуации – ред.) в политико-дипломатическое русло. Поэтому пока ориентируемся на них", - сказал Песков журналистам. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.

https://ria.ru/20230919/operatsiya-1897279710.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

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дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, армения, в мире, нагорный карабах, азербайджан