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В Кремле напомнили о базе документов для урегулирования ситуации в Карабахе
В Кремле напомнили о базе документов для урегулирования ситуации в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
В Кремле напомнили о базе документов для урегулирования ситуации в Карабахе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что подписанных ранее документов достаточно для возвращения РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:26
2023-09-19T17:26
2023-09-19T17:27
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
армения
в мире
нагорный карабах
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что подписанных ранее документов достаточно для возвращения к дипломатии. "Дело в том, что для урегулирования существует достаточно солидная реализуемая база, это те самые упомянутые мной три документа. Вот на базе этих документов может и должна быть достигнута договоренность о возвращении (ситуации – ред.) в политико-дипломатическое русло. Поэтому пока ориентируемся на них", - сказал Песков журналистам. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
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дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, армения, в мире, нагорный карабах, азербайджан
Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан
В Кремле напомнили о базе документов для урегулирования ситуации в Карабахе
Песков заявил о достаточной базе документов для урегулирования по Карабаху