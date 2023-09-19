https://ria.ru/20230919/karabakh-1897301004.html

Армянские СМИ заявили о гибели двух человек в Карабахе

Армянские СМИ заявили о гибели двух человек в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Армянские СМИ заявили о гибели двух человек в Карабахе

Армянское госагентство Арменпресс сообщает, что два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:51

2023-09-19T16:51

2023-09-19T16:51

в мире

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянское госагентство Арменпресс сообщает, что два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения."В результате очередной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном 19 сентября, среди мирного населения двое погибли (один ребенок) и 26 ранены (11 детей)", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/peskov-1897298455.html

https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html

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в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе