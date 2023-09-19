Рейтинг@Mail.ru
Армянские СМИ заявили о гибели двух человек в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897301004.html
Армянские СМИ заявили о гибели двух человек в Карабахе
Армянские СМИ заявили о гибели двух человек в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Армянские СМИ заявили о гибели двух человек в Карабахе
Армянское госагентство Арменпресс сообщает, что два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:51
2023-09-19T16:51
в мире
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897300193_0:91:2184:1320_1920x0_80_0_0_5182def850408b25afe46c85b2981a6b.jpg
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянское госагентство Арменпресс сообщает, что два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения."В результате очередной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном 19 сентября, среди мирного населения двое погибли (один ребенок) и 26 ранены (11 детей)", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/peskov-1897298455.html
https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897300193_153:0:2032:1409_1920x0_80_0_0_23cddc496dc1a7518258261e2ff851a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянские СМИ заявили о гибели двух человек в Карабахе

Арменпресс заявило, что два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянское госагентство Арменпресс сообщает, что два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения.
«
"В результате очередной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном 19 сентября, среди мирного населения двое погибли (один ребенок) и 26 ранены (11 детей)", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху
Вчера, 16:44
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана
13 сентября, 16:41
 
В миреАзербайджанАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала