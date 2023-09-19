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Россия пытается вернуть процесс в Карабахе в мирное русло, заявил Песков - РИА Новости, 19.09.2023
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16:49 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300740.html
Россия пытается вернуть процесс в Карабахе в мирное русло, заявил Песков
Россия пытается вернуть процесс в Карабахе в мирное русло, заявил Песков - РИА Новости, 19.09.2023
Россия пытается вернуть процесс в Карабахе в мирное русло, заявил Песков
Российские военные пытаются вернуть процесс в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:49
2023-09-19T16:49
в мире
азербайджан
армения
россия
никол пашинян
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские военные пытаются вернуть процесс в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Прежде всего, конечно же, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло, для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности", - сказал Песков журналистам. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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в мире, азербайджан, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин
Россия пытается вернуть процесс в Карабахе в мирное русло, заявил Песков

Песков: РФ пытается вернуть процесс в Карабахе в политико-дипломатическое русло

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские военные пытаются вернуть процесс в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Прежде всего, конечно же, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло, для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности", - сказал Песков журналистам.
МЧС России доставило очередную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 13:40
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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10 сентября, 12:14
 
В миреАзербайджанАрменияРоссияНикол ПашинянДмитрий ПесковСитуация в Нагорном КарабахеВладимир Путин
 
 
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