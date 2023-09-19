Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам
Симоньян напомнила о роли НАТО после требования Пашиняна к миротворцам
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к российским миротворцам защитить Нагорный Карабах на фоне азербайджанской военной операции, задав политику вопрос, почему он не попросит защиты у стран НАТО.
"Пашинян требует (!), чтобы российские миротворцы защитили Карабах. А НАТО чего? Не? Не защищает?" — написала Симоньян.
В предыдущем посте она назвала Пашиняна "Иудой", а сложившуюся в Карабахе ситуацию — "сдачей армянской святыни".
Во вторник днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя.
Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении. Политик также призвал находящиеся в регионе российские миротворческие силы "принять меры".
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, "до тех пор, пока миротворцам абсолютно ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие".
В минувшем году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора, который бы остановил многолетний конфликт.
В конце мая этого года Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Баку в советских границах, то есть вместе с Карабахом. По словам Владимира Путина, таким образом армянское руководство "по существу, признало суверенитет" Азербайджана над спорными территориями. В Баку готовы оформить соглашение, если позиция Армении не изменится.