Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам

В минувшем году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора, который бы остановил многолетний конфликт.

В конце мая этого года Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Баку в советских границах, то есть вместе с Карабахом. По словам Владимира Путина, таким образом армянское руководство "по существу, признало суверенитет" Азербайджана над спорными территориями. В Баку готовы оформить соглашение, если позиция Армении не изменится.