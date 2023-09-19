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Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам - РИА Новости, 19.09.2023
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16:48 19.09.2023 (обновлено: 17:39 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300339.html
Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам
Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам - РИА Новости, 19.09.2023
Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала призыв премьер-министра Армении... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:48
2023-09-19T17:39
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
маргарита симоньян
баку
владимир путин
нато
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к российским миротворцам защитить Нагорный Карабах на фоне азербайджанской военной операции, задав политику вопрос, почему он не попросит защиты у стран НАТО."Пашинян требует (!), чтобы российские миротворцы защитили Карабах. А НАТО чего? Не? Не защищает?" — написала Симоньян.В предыдущем посте она назвала Пашиняна "Иудой", а сложившуюся в Карабахе ситуацию — "сдачей армянской святыни".Во вторник днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя. В Баку заявили, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет никаких подразделений или техники в Карабахе.Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении. Политик также призвал находящиеся в регионе российские миротворческие силы "принять меры". По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, "до тех пор, пока миротворцам абсолютно ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие".
https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, маргарита симоньян, баку, владимир путин, нато, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Маргарита Симоньян, Баку, Владимир Путин, НАТО, Ситуация в Нагорном Карабахе
Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам

Симоньян напомнила о роли НАТО после требования Пашиняна к миротворцам

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к российским миротворцам защитить Нагорный Карабах на фоне азербайджанской военной операции, задав политику вопрос, почему он не попросит защиты у стран НАТО.
"Пашинян требует (!), чтобы российские миротворцы защитили Карабах. А НАТО чего? Не? Не защищает?" — написала Симоньян.
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В предыдущем посте она назвала Пашиняна "Иудой", а сложившуюся в Карабахе ситуацию — "сдачей армянской святыни".
Во вторник днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя.
В Баку заявили, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет никаких подразделений или техники в Карабахе.
Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении. Политик также призвал находящиеся в регионе российские миротворческие силы "принять меры".
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, "до тех пор, пока миротворцам абсолютно ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие".

В минувшем году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора, который бы остановил многолетний конфликт.

В конце мая этого года Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Баку в советских границах, то есть вместе с Карабахом. По словам Владимира Путина, таким образом армянское руководство "по существу, признало суверенитет" Азербайджана над спорными территориями. В Баку готовы оформить соглашение, если позиция Армении не изменится.

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В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянМаргарита СимоньянБакуВладимир ПутинНАТОСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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