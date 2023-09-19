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В Госпогранслужбе сообщили об обстановке на границах Азербайджана - РИА Новости, 19.09.2023
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16:29 19.09.2023 (обновлено: 16:54 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897292561.html
В Госпогранслужбе сообщили об обстановке на границах Азербайджана
В Госпогранслужбе сообщили об обстановке на границах Азербайджана - РИА Новости, 19.09.2023
В Госпогранслужбе сообщили об обстановке на границах Азербайджана
Обстановка на границах Азербайджана спокойная, пограничники готовы отразить любую провокацию, заявила во вторник госпогранслужба на фоне Баку операции в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:29
2023-09-19T16:54
азербайджан
ситуация в зоне карабахского конфликта
в мире
баку
армения
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Обстановка на границах Азербайджана спокойная, пограничники готовы отразить любую провокацию, заявила во вторник госпогранслужба на фоне Баку операции в Карабахе."На данный момент вся граница страны находится под полным контролем пограничников, мы принимаем необходимые меры. Оповещаем, что в случае потенциальных провокаций будут предприняты адекватные, но жесткие ответные меры", - заявил на брифинге представитель службы Автандил Аббасов.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/operatsiya-1897279710.html
https://ria.ru/20230919/dokumenty-1897296008.html
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азербайджан, ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, баку, армения, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, Ситуация в зоне карабахского конфликта, В мире, Баку, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Госпогранслужбе сообщили об обстановке на границах Азербайджана

Госпогранслужба: обстановке на границах Азербайджана спокойная

© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk ManukyanМост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk Manukyan
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Обстановка на границах Азербайджана спокойная, пограничники готовы отразить любую провокацию, заявила во вторник госпогранслужба на фоне Баку операции в Карабахе.
"На данный момент вся граница страны находится под полным контролем пограничников, мы принимаем необходимые меры. Оповещаем, что в случае потенциальных провокаций будут предприняты адекватные, но жесткие ответные меры", - заявил на брифинге представитель службы Автандил Аббасов.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Помощник Алиева назвал цель операции Баку в Карабахе
Вчера, 15:53
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам
Вчера, 16:37
 
АзербайджанСитуация в зоне карабахского конфликтаВ миреБакуАрменияНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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