https://ria.ru/20230919/karabakh-1897292561.html

В Госпогранслужбе сообщили об обстановке на границах Азербайджана

В Госпогранслужбе сообщили об обстановке на границах Азербайджана - РИА Новости, 19.09.2023

В Госпогранслужбе сообщили об обстановке на границах Азербайджана

Обстановка на границах Азербайджана спокойная, пограничники готовы отразить любую провокацию, заявила во вторник госпогранслужба на фоне Баку операции в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:29

2023-09-19T16:29

2023-09-19T16:54

азербайджан

ситуация в зоне карабахского конфликта

в мире

баку

армения

никол пашинян

владимир путин

ильхам алиев

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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Обстановка на границах Азербайджана спокойная, пограничники готовы отразить любую провокацию, заявила во вторник госпогранслужба на фоне Баку операции в Карабахе."На данный момент вся граница страны находится под полным контролем пограничников, мы принимаем необходимые меры. Оповещаем, что в случае потенциальных провокаций будут предприняты адекватные, но жесткие ответные меры", - заявил на брифинге представитель службы Автандил Аббасов.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/operatsiya-1897279710.html

https://ria.ru/20230919/dokumenty-1897296008.html

азербайджан

баку

армения

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азербайджан, ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, баку, армения, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе