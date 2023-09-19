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Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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16:29 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897292172.html
Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе
Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе
Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Азербайджана и требует провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:29
2023-09-19T16:29
в мире
азербайджан
армения
баку
владимир путин
никол пашинян
совет безопасности оон
ситуация в нагорном карабахе
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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Азербайджана и требует провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил МИД республики в коммюнике. "Франция требует срочно созвать заседание Совета безопасности ООН. Она находится в прямом контакте со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы выработать жесткий ответ на эту неприемлемую атаку соответствии с рисками, которые она несет для безопасности региона", - сообщается в коммюнике ведомства. Франции призвала Азербайджан немедленно прекратить вооруженные действия. "Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе с применением тяжелых вооружений, в том числе в жилых зонах. Ничто не может оправдать начало в одностороннем порядке таких действий, которые угрожают тысячам мирных жителей, которые на протяжении месяцев подвергались последствиям нелегальной блокады", - говорится в тексте. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/protest-1897282856.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897264054.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, владимир путин, никол пашинян, совет безопасности оон, ситуация в нагорном карабахе, оон, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Владимир Путин, Никол Пашинян, Совет Безопасности ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе, ООН, Ильхам Алиев
Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе

МИД Франции запросил срочное заседание СБ ООН по ситуации в Нагорном Карабахе

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Азербайджана и требует провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил МИД республики в коммюнике.
"Франция требует срочно созвать заседание Совета безопасности ООН. Она находится в прямом контакте со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы выработать жесткий ответ на эту неприемлемую атаку соответствии с рисками, которые она несет для безопасности региона", - сообщается в коммюнике ведомства.
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Участники протеста в Ереване перекрывают въезды на площадь Республики
Вчера, 16:01
Франции призвала Азербайджан немедленно прекратить вооруженные действия.
"Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе с применением тяжелых вооружений, в том числе в жилых зонах. Ничто не может оправдать начало в одностороннем порядке таких действий, которые угрожают тысячам мирных жителей, которые на протяжении месяцев подвергались последствиям нелегальной блокады", - говорится в тексте.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Армянский посол призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом
Вчера, 15:12
 
В миреАзербайджанАрменияБакуВладимир ПутинНикол ПашинянСовет Безопасности ООНСитуация в Нагорном КарабахеООНИльхам Алиев
 
 
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