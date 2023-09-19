https://ria.ru/20230919/karabakh-1897292172.html

Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе

Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе

Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Азербайджана и требует провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:29

2023-09-19T16:29

2023-09-19T16:29

в мире

азербайджан

армения

баку

владимир путин

никол пашинян

совет безопасности оон

ситуация в нагорном карабахе

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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Азербайджана и требует провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил МИД республики в коммюнике. "Франция требует срочно созвать заседание Совета безопасности ООН. Она находится в прямом контакте со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы выработать жесткий ответ на эту неприемлемую атаку соответствии с рисками, которые она несет для безопасности региона", - сообщается в коммюнике ведомства. Франции призвала Азербайджан немедленно прекратить вооруженные действия. "Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе с применением тяжелых вооружений, в том числе в жилых зонах. Ничто не может оправдать начало в одностороннем порядке таких действий, которые угрожают тысячам мирных жителей, которые на протяжении месяцев подвергались последствиям нелегальной блокады", - говорится в тексте. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/protest-1897282856.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897264054.html

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