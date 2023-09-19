"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе
© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Азербайджан объявил "локальные антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. По информации властей региона, огонь открыли по всей линии соприкосновения. В Степанакерте слышны взрывы, прозвучала сирена воздушной тревоги. Как развиваются события — в материале РИА Новости.
Линия соприкосновения
В Баку обвинили армян в провокациях, в том числе с человеческими жертвами. Так, три полицейских погибли при подрыве автомобиля на трассе Ахмедбейли — Физули — Шуша.
Армия решает антитеррористические задачи, удары наносятся лишь по военным целям, мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают, уверяет Азербайджан.
Местному населению через SMS-сервисы, а также с помощью громкоговорителей и информационных листовок советуют держаться подальше от военных объектов и не поддерживать армянские войска.
© AP Photo / Defense Ministry of AzerbaijanКадр видео, на котором запечатлены удары по армянским позициям
© AP Photo / Defense Ministry of Azerbaijan
Кадр видео, на котором запечатлены удары по армянским позициям
В Баку назвали условиями мира полный вывод армянских Вооруженных сил из Карабаха, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Обещают взять под защиту административные, социальные, образовательные, медицинские, религиозные и другие объекты. Женщинам, детям, пожилым, инвалидам и больным предоставят необходимую помощь, в том числе медицинскую. Обеспечат мирное население питьевой водой и продуктами. Для эвакуации из опасной зоны на Лачинской дороге и в других местах созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты, сообщили в Минобороны Азербайджана.
В Ереване утверждают, что азербайджанская армия бьет по гражданским объектам, ведет массированный обстрел городов и сел. В соцсетях появились видео местных жителей — слышны канонада и отдаленные взрывы. МИД Армении считает происходящее широкомасштабной агрессией и просит Совбез ООН, а также российских миротворцев принять меры для прекращения огня. На срочно созванном Совете безопасности Пашинян заявил, что Азербайджан нарушил линию соприкосновения и пытается взять под контроль населенные пункты. При этом в армянском Минобороны отметили "относительно спокойную" обстановку на границах республики.
© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk ManukyanМост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах
© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk Manukyan
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах
В российском МИД призвали власти Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Также представитель ведомства Мария Захарова опровергла утверждения Баку о том, что Москву заблаговременно предупредили об "антитеррористической операции". Российский контингент получил уведомление за несколько минут до начала боевых действий.
Жители Еревана собрались у здания правительства, перекрыв все проезды к площади Республики. Они требуют от властей принять меры. "Никол — предатель", — скандируют митингующие. Сам премьер сказал, что Армении не следует предпринимать резкие и авантюрные шаги.
Напряжение растет. В силовиков полетели пластиковые бутылки. "Становится тревожно. Высказывает недовольство уже не часть собравшихся, а почти все. Крики и гул слышны уже за километр. Звучат призывы штурмовать здание правительства", — рассказал агентству один из участников акции.
Нагнетание обстановки
В конце мая проблему территориальной принадлежности Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина обсудили в Кремле.
Руководитель Армении заявил, что Ереван готов признать 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Алиев отметил, что мирный договор удастся подписать в ближайшем будущем, если армянская сторона не изменит позицию.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТрехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
В июле Алиев заверил армянское население в Карабахе, что их права и безопасность гарантированы конституцией. В августе он подтвердил, что, став частью азербайджанского общества, люди получат все культурные, религиозные и муниципальные права.
Однако в Ереване настаивали: Баку продолжает нарушать трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана после обострения конфликта в 2020-м. Обвиняли в блокировании Лачинского коридора, что привело к гуманитарной катастрофе в Карабахе.
Между двух огней
В регионе находятся российские миротворцы — занимаются разминированием, обменом пленными, урегулированием инцидентов, гуманитарной помощью. В августе Пашинян заявил итальянской газете La Repubblica, что миротворцы не выполняют возложенную на них миссию, а Москва якобы уходит из Нагорного Карабаха. В МИД России это сочли совершенно неприемлемым и не способствующим решению проблемы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосте в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосте в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
"Какой-то деятель — по-моему, глава парламента — позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020-го первые трехсторонние договоренности. Это абсолютно не соответствует действительности", — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
В Москве сворачивать миссию не собираются. "Россия продолжает играть роль гаранта безопасности", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас очень важно сохранить достигнутые договоренности.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
В то же время в Минобороны Азербайджана считают, что в Карабахе присутствуют Вооруженные силы Армении, а это нарушает подписанные три года назад документы, угрожая миру и стабильности. "Наблюдается усиление боевых позиций личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами", — утверждают в пресс-службе военного ведомства. В Ереване это отрицают.
По словам Пескова, российские военные пытаются вернуть процесс в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло и находятся в контакте с обеими сторонами. "Прежде всего, конечно же, наши военные сейчас работают над тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло, для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности", — сказал он.
Главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров, подчеркнул спикер Кремля. Он также подтвердил, что Азербайджан не предупреждал Москву заблаговременно о начале операции в Карабахе. При этом он отметил, что военные Азербайджана должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности мирного армянского населения.
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика была создана в 1991-м. Население — около 150 тысяч человек, 99 процентов — этнические армяне. Более трети проживают в столице и крупнейшем городе региона Степанакерте.