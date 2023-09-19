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ЕС заявил о готовности оказать поддержку диалогу между Ереваном и Баку - РИА Новости, 19.09.2023
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15:27 19.09.2023 (обновлено: 16:17 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897272283.html
ЕС заявил о готовности оказать поддержку диалогу между Ереваном и Баку
ЕС заявил о готовности оказать поддержку диалогу между Ереваном и Баку - РИА Новости, 19.09.2023
ЕС заявил о готовности оказать поддержку диалогу между Ереваном и Баку
ЕС на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха заявил о готовности продолжать содействие диалогу между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:27
2023-09-19T16:17
в мире
армения
евросоюз
азербайджан
жозеп боррель
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. ЕС на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха заявил о готовности продолжать содействие диалогу между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении."Насилие необходимо остановить, чтобы создать условия для мира и переговоров по нормализации. Необходима подлинная приверженность всех сторон достижению результатов переговоров. ЕС продолжает принимать всестороннее участие в содействии диалогу", - указывается в документе. Боррель также подчеркнул, что ЕС призывает Азербайджан прекратить военные действия, стороны должны срочно вернуться к диалогу, а "военная эскалация не должна быть использована как предлог для провоцирования исхода местного населения".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897260376.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897244583.html
армения
азербайджан
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в мире, армения, евросоюз, азербайджан, жозеп боррель, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Евросоюз, Азербайджан, Жозеп Боррель, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
ЕС заявил о готовности оказать поддержку диалогу между Ереваном и Баку

Боррель: Евросоюз готов помочь диалогу между Ереваном и Баку по Карабаху

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. ЕС на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха заявил о готовности продолжать содействие диалогу между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Евросовет призвал Азербайджан вернуться к диалогу по Карабаху
Вчера, 15:01
"Насилие необходимо остановить, чтобы создать условия для мира и переговоров по нормализации. Необходима подлинная приверженность всех сторон достижению результатов переговоров. ЕС продолжает принимать всестороннее участие в содействии диалогу", - указывается в документе. Боррель также подчеркнул, что ЕС призывает Азербайджан прекратить военные действия, стороны должны срочно вернуться к диалогу, а "военная эскалация не должна быть использована как предлог для провоцирования исхода местного населения".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Вид на город Агдам с мечети Джума - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе
Вчера, 14:14
 
В миреАрменияЕвросоюзАзербайджанЖозеп БоррельНагорный КарабахСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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