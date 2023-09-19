ЕС заявил о готовности оказать поддержку диалогу между Ереваном и Баку
Боррель: Евросоюз готов помочь диалогу между Ереваном и Баку по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. ЕС на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха заявил о готовности продолжать содействие диалогу между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
"Насилие необходимо остановить, чтобы создать условия для мира и переговоров по нормализации. Необходима подлинная приверженность всех сторон достижению результатов переговоров. ЕС продолжает принимать всестороннее участие в содействии диалогу", - указывается в документе. Боррель также подчеркнул, что ЕС призывает Азербайджан прекратить военные действия, стороны должны срочно вернуться к диалогу, а "военная эскалация не должна быть использована как предлог для провоцирования исхода местного населения".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.