https://ria.ru/20230919/karabakh-1897264054.html

Армянский посол призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом

Армянский посол призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом - РИА Новости, 19.09.2023

Армянский посол призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил в соцсети X (ранее Twitter), что теперь очередь США решать, какие меры следует принять для... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:12

2023-09-19T15:12

2023-09-19T15:38

в мире

сша

армения

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил в соцсети X (ранее Twitter), что теперь очередь США решать, какие меры следует принять для урегулирования ситуации в Карабахе. "Теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушке и голодающих людей", - написал он. Посол выступил с аналогичным призывом в адрес международного сообщества в целом. Марукян обвинил Баку в военных преступлениях и этнических чистках. Он также опубликовал видео с последствиями, как он утверждает, сегодняшних обстрелов.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что в Карабахе нет подразделений армянской армии. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/agressiya-1897248297.html

https://ria.ru/20230919/baku-1897204798.html

сша

армения

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе