Армянский посол призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом
Армянский посол Марукян: очередь США решать, какие меры принять по Карабаху
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил в соцсети X (ранее Twitter), что теперь очередь США решать, какие меры следует принять для урегулирования ситуации в Карабахе.
"Теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушке и голодающих людей", - написал он. Посол выступил с аналогичным призывом в адрес международного сообщества в целом. Марукян обвинил Баку в военных преступлениях и этнических чистках. Он также опубликовал видео с последствиями, как он утверждает, сегодняшних обстрелов.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что в Карабахе нет подразделений армянской армии.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.