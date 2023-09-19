https://ria.ru/20230919/karabakh-1897260376.html

Евросовет призвал Азербайджан вернуться к диалогу по Карабаху

Евросовет призвал Азербайджан вернуться к диалогу по Карабаху - РИА Новости, 19.09.2023

Евросовет призвал Азербайджан вернуться к диалогу по Карабаху

Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X (бывшая Twitter) призвал Азербайджан немедленно остановить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к диалогу. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:01

2023-09-19T15:01

2023-09-19T15:01

в мире

азербайджан

шарль мишель

евросовет

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X (бывшая Twitter) призвал Азербайджан немедленно остановить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к диалогу. "Военные действия Азербайджана должны быть немедленно остановлены, чтобы позволить проведение искреннего диалога между Баку и армянами в Карабахе", - написал Мишель. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897249366.html

https://ria.ru/20230914/armeniya-1896341114.html

азербайджан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, шарль мишель, евросовет, ситуация в нагорном карабахе