https://ria.ru/20230919/karabakh-1897252424.html
Захарова: Баку сообщил Москве об "операции" за несколько минут до ее начала
Захарова: Баку сообщил Москве об "операции" за несколько минут до ее начала - РИА Новости, 19.09.2023
Захарова: Баку сообщил Москве об "операции" за несколько минут до ее начала
Информация в СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев об операции в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности:... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:37
2023-09-19T14:37
2023-09-19T15:17
баку
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ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
мария захарова
никол пашинян
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Информация в СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев об операции в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности: информация о начале операции была доведена за несколько минут до начала боевых действий, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности", - написала Захарова в своем телеграм-канале."Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - добавила Захарова.При этом в правительстве Армении заявили, что Москва не сообщила Еревану о действиях Баку в Карабахе. "РФ не проинформировала Армению о военных действиях Азербайджана под предлогом "антитеррористических мероприятий" в Карабахе", - приводит госагентство Арменпресс заявление кабмина.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование российских миротворцев и руководство российско-турецкого мониторингового центра. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что что в Карабахе нет подразделений армянской армии.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897245954.html
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баку, москва, россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, мария захарова, никол пашинян, владимир путин
Баку, Москва, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Мария Захарова, Никол Пашинян, Владимир Путин
Захарова: Баку сообщил Москве об "операции" за несколько минут до ее начала
МИД: Баку сообщил Москве об операции в Карабахе за несколько минут до ее начала
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Информация в СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев об операции в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности: информация о начале операции была доведена за несколько минут до начала боевых действий, заявила
во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе
"Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - добавила Захарова.
При этом в правительстве Армении заявили, что Москва не сообщила Еревану о действиях Баку в Карабахе. "РФ не проинформировала Армению о военных действиях Азербайджана под предлогом "антитеррористических мероприятий" в Карабахе", - приводит госагентство Арменпресс заявление кабмина.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование российских миротворцев и руководство российско-турецкого мониторингового центра. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что что в Карабахе нет подразделений армянской армии.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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