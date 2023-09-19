Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми
Симоньян назвала события в Карабахе трагичными и предсказуемыми
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. События в Нагорном Карабахе развиваются по "трагичному, безнадежному и предсказуемому" сценарию, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Карабах. Трагично, безнадежно и — предсказуемо. Власти Армении собственноручно сдали армянскую святыню", — говорится в публикации.
По словам Симоньян, "осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена". Самого премьер-министра она назвала "Иудой".
Азербайджан сегодня объявил о начале операции по "восстановлению конституционного строя" в Карабахе. Причинами "мероприятий локального характера", в частности — "вывода из строя позиций Вооруженных сил Армении", в Баку назвали провокации с армянской стороны, в том числе, повлекшие гибель полицейских при подрыве автомобиля на трассе Ахмедбейли — Физули — Шуша.
В Ереване при этом опровергли, что в Нагорном Карабахе присутствует личный состав или военная техника вооруженных сил республики.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.