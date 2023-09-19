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Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми - РИА Новости, 19.09.2023
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14:29 19.09.2023 (обновлено: 14:43 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897249366.html
Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми
Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми - РИА Новости, 19.09.2023
Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми
События в Нагорном Карабахе развиваются по "трагичному, безнадежному и предсказуемому" сценарию, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:29
2023-09-19T14:43
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
владимир путин
маргарита симоньян
в мире
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. События в Нагорном Карабахе развиваются по "трагичному, безнадежному и предсказуемому" сценарию, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Карабах. Трагично, безнадежно и — предсказуемо. Власти Армении собственноручно сдали армянскую святыню", — говорится в публикации.По словам Симоньян, "осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена". Самого премьер-министра она назвала "Иудой".Азербайджан сегодня объявил о начале операции по "восстановлению конституционного строя" в Карабахе. Причинами "мероприятий локального характера", в частности — "вывода из строя позиций Вооруженных сил Армении", в Баку назвали провокации с армянской стороны, в том числе, повлекшие гибель полицейских при подрыве автомобиля на трассе Ахмедбейли — Физули — Шуша. В Ереване при этом опровергли, что в Нагорном Карабахе присутствует личный состав или военная техника вооруженных сил республики. В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, владимир путин, маргарита симоньян, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми

Симоньян назвала события в Карабахе трагичными и предсказуемыми

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. События в Нагорном Карабахе развиваются по "трагичному, безнадежному и предсказуемому" сценарию, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Карабах. Трагично, безнадежно и — предсказуемо. Власти Армении собственноручно сдали армянскую святыню", — говорится в публикации.
По словам Симоньян, "осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена". Самого премьер-министра она назвала "Иудой".
Азербайджан сегодня объявил о начале операции по "восстановлению конституционного строя" в Карабахе. Причинами "мероприятий локального характера", в частности — "вывода из строя позиций Вооруженных сил Армении", в Баку назвали провокации с армянской стороны, в том числе, повлекшие гибель полицейских при подрыве автомобиля на трассе Ахмедбейли — Физули — Шуша.
МЧС России доставило очередную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Песков: в Нагорный Карабах доставлена российская гуманитарная помощь
15 сентября, 13:40
В Ереване при этом опровергли, что в Нагорном Карабахе присутствует личный состав или военная техника вооруженных сил республики.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
10 сентября, 12:14
 
АрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянВладимир ПутинМаргарита СимоньянВ миреСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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