https://ria.ru/20230919/karabakh-1897249366.html

Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми

Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми - РИА Новости, 19.09.2023

Симоньян назвала события в Карабахе трагичными, но предсказуемыми

События в Нагорном Карабахе развиваются по "трагичному, безнадежному и предсказуемому" сценарию, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:29

2023-09-19T14:29

2023-09-19T14:43

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

владимир путин

маргарита симоньян

в мире

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. События в Нагорном Карабахе развиваются по "трагичному, безнадежному и предсказуемому" сценарию, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Карабах. Трагично, безнадежно и — предсказуемо. Власти Армении собственноручно сдали армянскую святыню", — говорится в публикации.По словам Симоньян, "осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена". Самого премьер-министра она назвала "Иудой".Азербайджан сегодня объявил о начале операции по "восстановлению конституционного строя" в Карабахе. Причинами "мероприятий локального характера", в частности — "вывода из строя позиций Вооруженных сил Армении", в Баку назвали провокации с армянской стороны, в том числе, повлекшие гибель полицейских при подрыве автомобиля на трассе Ахмедбейли — Физули — Шуша. В Ереване при этом опровергли, что в Нагорном Карабахе присутствует личный состав или военная техника вооруженных сил республики. В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

армения

азербайджан

ереван

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армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, владимир путин, маргарита симоньян, в мире, ситуация в нагорном карабахе