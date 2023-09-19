https://ria.ru/20230919/karabakh-1897245954.html

В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе

В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о якобы обстреле гражданских объектов в ходе "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:18

2023-09-19T14:18

2023-09-19T14:35

в мире

баку

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

владимир путин

никол пашинян

армения

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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о якобы обстреле гражданских объектов в ходе "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как указали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе. В армянском минобороны в свою очередь заявили, что у Армении нет армии в Карабахе."Распространенная в некоторых армянских социальных сетях информация о том, что подразделения ВС Азербайджана якобы обстреливают гражданские объекты, является абсолютно ложной, она носит характер дезинформации", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства."Мы в очередной раз заявляем, что наши подразделения не целятся по гражданским объектам и инфраструктуре, а с применением высокоточного оружия ликвидируются только легитимные военные цели", - говорится в заявлении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897244583.html

https://ria.ru/20230919/mid-1897236502.html

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в мире, баку, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, армения