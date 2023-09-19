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В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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14:18 19.09.2023 (обновлено: 14:35 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897245954.html
В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе
В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе
Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о якобы обстреле гражданских объектов в ходе "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:18
2023-09-19T14:35
в мире
баку
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
владимир путин
никол пашинян
армения
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о якобы обстреле гражданских объектов в ходе "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как указали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе. В армянском минобороны в свою очередь заявили, что у Армении нет армии в Карабахе."Распространенная в некоторых армянских социальных сетях информация о том, что подразделения ВС Азербайджана якобы обстреливают гражданские объекты, является абсолютно ложной, она носит характер дезинформации", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства."Мы в очередной раз заявляем, что наши подразделения не целятся по гражданским объектам и инфраструктуре, а с применением высокоточного оружия ликвидируются только легитимные военные цели", - говорится в заявлении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897244583.html
https://ria.ru/20230919/mid-1897236502.html
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в мире, баку, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, армения
В мире, Баку, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения
В Баку опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов в Карабахе

МО Азербайджана назвало данные об обстреле гражданских объектов в Карабахе ложью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о якобы обстреле гражданских объектов в ходе "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как указали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе. В армянском минобороны в свою очередь заявили, что у Армении нет армии в Карабахе.
Вид на город Агдам с мечети Джума - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе
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"Распространенная в некоторых армянских социальных сетях информация о том, что подразделения ВС Азербайджана якобы обстреливают гражданские объекты, является абсолютно ложной, она носит характер дезинформации", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.
"Мы в очередной раз заявляем, что наши подразделения не целятся по гражданским объектам и инфраструктуре, а с применением высокоточного оружия ликвидируются только легитимные военные цели", - говорится в заявлении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.
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В миреБакуАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевВладимир ПутинНикол ПашинянАрмения
 
 
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