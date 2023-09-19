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Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало Россию по Карабаху - РИА Новости, 19.09.2023
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13:08 19.09.2023 (обновлено: 13:55 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897219831.html
Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало Россию по Карабаху
Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало Россию по Карабаху - РИА Новости, 19.09.2023
Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало Россию по Карабаху
Министерство обороны Азербайджана заявило, что проинформировало о проводимых в Карабахе "антитеррористических мероприятиях локального характера" командование... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:08
2023-09-19T13:55
азербайджан
в мире
армения
россия
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что проинформировало о проводимых в Карабахе "антитеррористических мероприятиях локального характера" командование российских миротворцев и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. "О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Минобороны Азербайджана сообщило, что начинает в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера для "пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики". Кроме того, азербайджанское военное ведомство сообщило о применении в Карабахе высокоточного оружия в ходе "антитеррористических мероприятий". "В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения", - говорится в сообщении. В минобороны Азербайджана также отметили, что "гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели".
https://ria.ru/20230831/karabakh-1893372105.html
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азербайджан, в мире, армения, россия, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, В мире, Армения, Россия, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало Россию по Карабаху

МО Азербайджана заявило, что проинформировало Россию о мероприятиях в Карабахе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы
Российские миротворцы - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские миротворцы. Архивное фото
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БАКУ, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что проинформировало о проводимых в Карабахе "антитеррористических мероприятиях локального характера" командование российских миротворцев и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.
«
"О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник Минобороны Азербайджана сообщило, что начинает в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера для "пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики".
Кроме того, азербайджанское военное ведомство сообщило о применении в Карабахе высокоточного оружия в ходе "антитеррористических мероприятий". "В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения", - говорится в сообщении. В минобороны Азербайджана также отметили, что "гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели".
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