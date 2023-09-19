https://ria.ru/20230919/kalashnikov-1897141822.html

Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow

Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow - РИА Новости, 19.09.2023

Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow

Новинку концерна "Калашников" впервые презентуют на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:49

2023-09-19T10:49

2023-09-19T10:49

безопасность

технологии

александр михеев

рособоронэкспорт

калашников (концерн)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новинку концерна "Калашников" впервые презентуют на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Многие представленные "Рособоронэкспортом" на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя. Они максимально соответствуют требованиям современных боевых действий по тактико-техническим, эксплуатационным характеристикам и эргономике. При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от концерна "Калашников" "Рособоронэкспорт" впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года", - сказал Михеев.

https://ria.ru/20230904/vooruzheniya-1894040197.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, александр михеев, рособоронэкспорт, калашников (концерн)