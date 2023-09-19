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Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow - РИА Новости, 19.09.2023
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10:49 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/kalashnikov-1897141822.html
Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow
Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow - РИА Новости, 19.09.2023
Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow
Новинку концерна "Калашников" впервые презентуют на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:49
2023-09-19T10:49
безопасность
технологии
александр михеев
рособоронэкспорт
калашников (концерн)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новинку концерна "Калашников" впервые презентуют на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Многие представленные "Рособоронэкспортом" на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя. Они максимально соответствуют требованиям современных боевых действий по тактико-техническим, эксплуатационным характеристикам и эргономике. При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от концерна "Калашников" "Рособоронэкспорт" впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года", - сказал Михеев.
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безопасность, технологии, александр михеев, рособоронэкспорт, калашников (концерн)
Безопасность, Технологии, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Калашников (концерн)
Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow

Михеев анонсировал новинку от концерна "Калашников" на Dubai AirShow в ноябре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО "Рособоронэкспорт" на Dubai AirShow
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на Dubai AirShow - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на Dubai AirShow. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новинку концерна "Калашников" впервые презентуют на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Многие представленные "Рособоронэкспортом" на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя. Они максимально соответствуют требованиям современных боевых действий по тактико-техническим, эксплуатационным характеристикам и эргономике. При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от концерна "Калашников" "Рособоронэкспорт" впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года", - сказал Михеев.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО
4 сентября, 11:52
 
БезопасностьТехнологииАлександр МихеевРособоронэкспортКалашников (концерн)
 
 
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