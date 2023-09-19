https://ria.ru/20230919/kalashnikov-1897141822.html
Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow
Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow - РИА Новости, 19.09.2023
Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow
Новинку концерна "Калашников" впервые презентуют на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:49
2023-09-19T10:49
2023-09-19T10:49
безопасность
технологии
александр михеев
рособоронэкспорт
калашников (концерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/08/1532590896_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_823546246cc05326af697d2b2e54948d.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новинку концерна "Калашников" впервые презентуют на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Многие представленные "Рособоронэкспортом" на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя. Они максимально соответствуют требованиям современных боевых действий по тактико-техническим, эксплуатационным характеристикам и эргономике. При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от концерна "Калашников" "Рособоронэкспорт" впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года", - сказал Михеев.
https://ria.ru/20230904/vooruzheniya-1894040197.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/08/1532590896_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_158979e92f3b4ebf60f6c3cd6c2d6d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, александр михеев, рособоронэкспорт, калашников (концерн)
Безопасность, Технологии, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Калашников (концерн)
Новинку концерна "Калашников" представят на Dubai AirShow
Михеев анонсировал новинку от концерна "Калашников" на Dubai AirShow в ноябре