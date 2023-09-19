https://ria.ru/20230919/iran-1897278042.html

Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана - РИА Новости, 19.09.2023

Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, сообщает... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:47

2023-09-19T15:47

2023-09-19T19:13

иран

россия

тегеран (город)

сергей шойгу

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897371322_0:0:2746:1545_1920x0_80_0_0_e5ef33a0578dd456f7f8eccf53efdbaf.jpg

ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, сообщает министерство обороны РФ. "В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики", - сказано в сообщении. Как отмечает ведомство, визит "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами". У главного задания генштаба вооруженных сил Ирана состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула и оркестра. Шойгу приветствовал начальник генштаба Мохаммад Багери.

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897131892.html

https://ria.ru/20230826/bespilotniki-1892453937.html

иран

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, тегеран (город), сергей шойгу, в мире