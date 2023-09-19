Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 19.09.2023 (обновлено: 19:13 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/iran-1897278042.html
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана - РИА Новости, 19.09.2023
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана
Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, сообщает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:47
2023-09-19T19:13
иран
россия
тегеран (город)
сергей шойгу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897371322_0:0:2746:1545_1920x0_80_0_0_e5ef33a0578dd456f7f8eccf53efdbaf.jpg
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, сообщает министерство обороны РФ. "В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики", - сказано в сообщении. Как отмечает ведомство, визит "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами". У главного задания генштаба вооруженных сил Ирана состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула и оркестра. Шойгу приветствовал начальник генштаба Мохаммад Багери.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897131892.html
https://ria.ru/20230826/bespilotniki-1892453937.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897371322_0:0:2442:1831_1920x0_80_0_0_1c5c791445135ea047e4c7c1981a91b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, тегеран (город), сергей шойгу, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), Сергей Шойгу, В мире
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

Шойгу прибыл с делегацией в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери на церемонии встречи в аэропорту Тегерана. 19 сентября 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери на церемонии встречи в аэропорту Тегерана. 19 сентября 2023
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, сообщает министерство обороны РФ.
"В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики", - сказано в сообщении.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Президент Ирана сделал заявление о конфликте на Украине
Вчера, 10:06
Как отмечает ведомство, визит "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами".
У главного задания генштаба вооруженных сил Ирана состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула и оркестра. Шойгу приветствовал начальник генштаба Мохаммад Багери.
Иранский беспилотный летательный аппарат Mohajer-10 - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Тегеран заявил о желании Европы купить иранские беспилотники
26 августа, 21:52
 
ИранРоссияТегеран (город)Сергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала