https://ria.ru/20230919/iran-1897278042.html
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана - РИА Новости, 19.09.2023
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана
Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, сообщает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:47
2023-09-19T15:47
2023-09-19T19:13
иран
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тегеран (город)
сергей шойгу
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, сообщает министерство обороны РФ. "В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики", - сказано в сообщении. Как отмечает ведомство, визит "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами". У главного задания генштаба вооруженных сил Ирана состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула и оркестра. Шойгу приветствовал начальник генштаба Мохаммад Багери.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897131892.html
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иран, россия, тегеран (город), сергей шойгу, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), Сергей Шойгу, В мире
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана
Шойгу прибыл с делегацией в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана