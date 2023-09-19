Гросси надеется, что Иран пересмотрит решение по инспекторам МАГАТЭ
Гросси надеется на отмену решения Ирана по инспекторам МАГАТЭ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
ООН, 19 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что надеется, что Иран пересмотрит решение об отзыве аккредитации у инспекторов агентства.
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"Я сожалею в связи с этим. Я этого действительно не понимаю. Не могу понять, кому это выгодно. Ирану нужно МАГАТЭ для того, чтобы давать необходимые заверения в том, что программа используется мирным путем. И мы это делаем посредством наших инспекторов. Если мы ограничиваем число инспекторов, мне очень сложно делать мою работу", - сказал Гросси.
"Так что я действительно надеюсь, что они пересмотрят это решение", - добавил он.
В субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.