Рейтинг@Mail.ru
Гросси надеется, что Иран пересмотрит решение по инспекторам МАГАТЭ - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/iran-1897111860.html
Гросси надеется, что Иран пересмотрит решение по инспекторам МАГАТЭ
Гросси надеется, что Иран пересмотрит решение по инспекторам МАГАТЭ - РИА Новости, 19.09.2023
Гросси надеется, что Иран пересмотрит решение по инспекторам МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что надеется, что Иран пересмотрит решение об отзыве аккредитации у инспекторов агентства. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T03:19
2023-09-19T03:19
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg
ООН, 19 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что надеется, что Иран пересмотрит решение об отзыве аккредитации у инспекторов агентства."Я сожалею в связи с этим. Я этого действительно не понимаю. Не могу понять, кому это выгодно. Ирану нужно МАГАТЭ для того, чтобы давать необходимые заверения в том, что программа используется мирным путем. И мы это делаем посредством наших инспекторов. Если мы ограничиваем число инспекторов, мне очень сложно делать мою работу", - сказал Гросси."Так что я действительно надеюсь, что они пересмотрят это решение", - добавил он.В субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.
https://ria.ru/20230919/zaes-1897111531.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_3f8babe868d7113128d2261d895d51dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси надеется, что Иран пересмотрит решение по инспекторам МАГАТЭ

Гросси надеется на отмену решения Ирана по инспекторам МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что надеется, что Иран пересмотрит решение об отзыве аккредитации у инспекторов агентства.
«
"Я сожалею в связи с этим. Я этого действительно не понимаю. Не могу понять, кому это выгодно. Ирану нужно МАГАТЭ для того, чтобы давать необходимые заверения в том, что программа используется мирным путем. И мы это делаем посредством наших инспекторов. Если мы ограничиваем число инспекторов, мне очень сложно делать мою работу", - сказал Гросси.
"Так что я действительно надеюсь, что они пересмотрят это решение", - добавил он.
В субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Гросси заявил, что планирует обсудить ситуацию на ЗАЭС
03:08
 
В миреИранРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала