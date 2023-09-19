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Глава МАГАТЭ назвал Россию важным партнером агентства
Глава МАГАТЭ назвал Россию важным партнером агентства - РИА Новости, 19.09.2023
Глава МАГАТЭ назвал Россию важным партнером агентства
МАГАТЭ рассматривает РФ как своего ключевого партнера, заявил во вторник РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, добавив, что рассчитывает 20 РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:32
2023-09-19T22:32
2023-09-19T22:32
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ООН, 19 сен – РИА Новости. МАГАТЭ рассматривает РФ как своего ключевого партнера, заявил во вторник РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, добавив, что рассчитывает 20 сентября обсудить с российской делегацией ситуацию вокруг Запорожской АЭС. "Разумеется, существует широкий круг вопросов. Россия является очень важным, критически важным партнером для нашего агентства. Поэтому мы надеемся обсудить такие вопросы, как ситуация с Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. У нас там размещена миссия, которая отвечает за безопасность (станции)", - сказал Гросси, который принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Он добавил, что "с нетерпением ждет проведения" предстоящих контактов с делегацией РФ, запланированных на следующий день. Ранее в интервью РИА Новости Гросси заявил, что планирует на этой неделе встретиться с делегациями России и Украины на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС.
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В мире, Россия, Украина, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Глава МАГАТЭ назвал Россию важным партнером агентства
Гросси назвал РФ критически важным партнером МАГАТЭ