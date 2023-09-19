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Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС
Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.09.2023
Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС
В ситуации с безопасностью Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение, но она по-прежнему крайне хрупкая, заявил РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T03:03
2023-09-19T03:03
2023-09-19T03:08
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости. В ситуации с безопасностью Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение, но она по-прежнему крайне хрупкая, заявил РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Мы никогда не можем быть уверенными. Каждый день является вызовом для нас. Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на Запорожской АЭС. — Прим. ред.)", — сказал Гросси, отвечая на вопрос, исполняются ли пять принципов ядерной безопасности станции, которые он ранее предложил.По его словам, сейчас обстрелов ЗАЭС нет."Но я тщательно взвешиваю слова. Это может произойти в любой момент — это зона боевых действий", — добавил собеседник агентства.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси, запорожье, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Рафаэль Гросси, Запорожье, МАГАТЭ
Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС
Гросси: на Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение безопасности
НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости. В ситуации с безопасностью Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение, но она по-прежнему крайне хрупкая, заявил РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Мы никогда не можем быть уверенными. Каждый день является вызовом для нас. Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на Запорожской АЭС. — Прим. ред.)", — сказал Гросси, отвечая на вопрос, исполняются ли пять принципов ядерной безопасности станции, которые он ранее предложил.
По его словам, сейчас обстрелов ЗАЭС нет.
"Но я тщательно взвешиваю слова. Это может произойти в любой момент — это зона боевых действий", — добавил собеседник агентства.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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