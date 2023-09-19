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Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:03 19.09.2023 (обновлено: 03:08 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/grossi-1897111044.html
Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС
Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.09.2023
Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС
В ситуации с безопасностью Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение, но она по-прежнему крайне хрупкая, заявил РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T03:03
2023-09-19T03:08
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
рафаэль гросси
запорожье
магатэ
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости. В ситуации с безопасностью Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение, но она по-прежнему крайне хрупкая, заявил РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.&quot;Мы никогда не можем быть уверенными. Каждый день является вызовом для нас. Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на Запорожской АЭС. — Прим. ред.)&quot;, — сказал Гросси, отвечая на вопрос, исполняются ли пять принципов ядерной безопасности станции, которые он ранее предложил.По его словам, сейчас обстрелов ЗАЭС нет."Но я тщательно взвешиваю слова. Это может произойти в любой момент — это зона боевых действий", — добавил собеседник агентства.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси, запорожье, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Рафаэль Гросси, Запорожье, МАГАТЭ
Гросси заявил об улучшении в ситуации с безопасностью Запорожской АЭС

Гросси: на Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости. В ситуации с безопасностью Запорожской АЭС наблюдалось некоторое улучшение, но она по-прежнему крайне хрупкая, заявил РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«

"Мы никогда не можем быть уверенными. Каждый день является вызовом для нас. Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на Запорожской АЭС. — Прим. ред.)", — сказал Гросси, отвечая на вопрос, исполняются ли пять принципов ядерной безопасности станции, которые он ранее предложил.

По его словам, сейчас обстрелов ЗАЭС нет.
"Но я тщательно взвешиваю слова. Это может произойти в любой момент — это зона боевых действий", — добавил собеседник агентства.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреРафаэль ГроссиЗапорожьеМАГАТЭ
 
 
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