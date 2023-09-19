https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html

В ГД внесли проект об индексации выплат работающим инвалидам-пенсионерам

В ГД внесли проект об индексации выплат работающим инвалидам-пенсионерам - РИА Новости, 19.09.2023

В ГД внесли проект об индексации выплат работающим инвалидам-пенсионерам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты фракции и глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект об индексации размера фиксированной РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:05

2023-09-19T15:05

2023-09-19T15:08

общество

геннадий зюганов

ярослав нилов

госдума рф

кпрф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты фракции и глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект об индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии для работающих инвалидов-пенсионеров, он доступен в думской базе данных. Изменения предполагается внести в закон "О страховых пенсиях". "Индексация (увеличение) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента работающим пенсионерам, являющимся инвалидами, осуществляется с 1 января 2024 года с учетом их индексации, изменения стоимости в 2016 - 2023 годах", - говорится в тексте законопроекта. Отказ от индексации пенсий работающим инвалидам является существенным антистимулом к занятию ими трудовой деятельностью, поскольку в настоящее время размер пенсии у работающих инвалидов на четверть ниже, чем у неработающих, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. По данным Росстата, число работающих инвалидов сократилось с 2 млн. 543 тысяч на 1 января 2016 года до 1 млн. 644 тысячи на 1 января 2018 года - более чем на 35 процентов. На 1 января 2022 года число работающих инвалидов составило 1 млн. 559 тыс. (снижение по сравнению с 2016 годом практически на один миллион человек), отмечается там.

https://ria.ru/20230919/zakon-1897239824.html

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общество, геннадий зюганов, ярослав нилов, госдума рф, кпрф, федеральная служба государственной статистики (росстат)