https://ria.ru/20230919/es-1897128207.html

Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС

Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС - РИА Новости, 19.09.2023

Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС

Польские власти примут специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:34

2023-09-19T09:34

2023-09-19T09:34

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польша

италия

европа

матеуш моравецкий

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Польские власти примут специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в размещенном в интернете новом предвыборном видеоролике. "Правительство Польши примет специальную резолюцию по миграционному плану ЕС, в которой мы выразим свое непринятие нелегальной миграции. Мы должны это сделать, потому что глава Европейской комиссии объявила об еще одном катастрофическом плане для Европы после своего визита на Лампедузу", - заявил премьер-министр. Выступая на пресс-конференции в Лампедузе, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план из 10 пунктов для оказания содействия Италии в миграционном вопросе. В него вошла помощь в перемещении нелегальных мигрантов за пределы территории Италии с призывом солидарности к европейским странам. Также Еврокомиссия предлагает укрепить совместную борьбу с перевозчиками нелегалов, прибегая к уничтожению их лодок и судов.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897070566.html

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в мире, польша, италия, европа, матеуш моравецкий, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия