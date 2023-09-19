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Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС
Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС - РИА Новости, 19.09.2023
Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС
Польские власти примут специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:34
2023-09-19T09:34
2023-09-19T09:34
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польша
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матеуш моравецкий
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Польские власти примут специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в размещенном в интернете новом предвыборном видеоролике. "Правительство Польши примет специальную резолюцию по миграционному плану ЕС, в которой мы выразим свое непринятие нелегальной миграции. Мы должны это сделать, потому что глава Европейской комиссии объявила об еще одном катастрофическом плане для Европы после своего визита на Лампедузу", - заявил премьер-министр. Выступая на пресс-конференции в Лампедузе, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план из 10 пунктов для оказания содействия Италии в миграционном вопросе. В него вошла помощь в перемещении нелегальных мигрантов за пределы территории Италии с призывом солидарности к европейским странам. Также Еврокомиссия предлагает укрепить совместную борьбу с перевозчиками нелегалов, прибегая к уничтожению их лодок и судов.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897070566.html
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в мире, польша, италия, европа, матеуш моравецкий, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Италия, Европа, Матеуш Моравецкий, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС
Польша примет специальное постановление в ответ на планы ЕС по миграции