Рейтинг@Mail.ru
Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/es-1897128207.html
Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС
Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС - РИА Новости, 19.09.2023
Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС
Польские власти примут специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:34
2023-09-19T09:34
в мире
польша
италия
европа
матеуш моравецкий
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Польские власти примут специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в размещенном в интернете новом предвыборном видеоролике. "Правительство Польши примет специальную резолюцию по миграционному плану ЕС, в которой мы выразим свое непринятие нелегальной миграции. Мы должны это сделать, потому что глава Европейской комиссии объявила об еще одном катастрофическом плане для Европы после своего визита на Лампедузу", - заявил премьер-министр. Выступая на пресс-конференции в Лампедузе, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план из 10 пунктов для оказания содействия Италии в миграционном вопросе. В него вошла помощь в перемещении нелегальных мигрантов за пределы территории Италии с призывом солидарности к европейским странам. Также Еврокомиссия предлагает укрепить совместную борьбу с перевозчиками нелегалов, прибегая к уничтожению их лодок и судов.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897070566.html
польша
италия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, италия, европа, матеуш моравецкий, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Италия, Европа, Матеуш Моравецкий, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Польша примет специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС

Польша примет специальное постановление в ответ на планы ЕС по миграции

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Польские власти примут специальную миграционную резолюцию в ответ на планы ЕС по распределению мигрантов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в размещенном в интернете новом предвыборном видеоролике.
"Правительство Польши примет специальную резолюцию по миграционному плану ЕС, в которой мы выразим свое непринятие нелегальной миграции. Мы должны это сделать, потому что глава Европейской комиссии объявила об еще одном катастрофическом плане для Европы после своего визита на Лампедузу", - заявил премьер-министр.
Выступая на пресс-конференции в Лампедузе, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план из 10 пунктов для оказания содействия Италии в миграционном вопросе. В него вошла помощь в перемещении нелегальных мигрантов за пределы территории Италии с призывом солидарности к европейским странам. Также Еврокомиссия предлагает укрепить совместную борьбу с перевозчиками нелегалов, прибегая к уничтожению их лодок и судов.
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Польше раскритиковали отношение Германии к поставкам зерна в ЕС с Украины
18 сентября, 19:33
 
В миреПольшаИталияЕвропаМатеуш МоравецкийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала