https://ria.ru/20230919/erevan-1897410017.html
Протестующие в Ереване пригрозили парализовать в среду весь город
Протестующие в Ереване пригрозили парализовать в среду весь город - РИА Новости, 19.09.2023
Протестующие в Ереване пригрозили парализовать в среду весь город
Сооснователь и координатор инициативы "ХайаКве" (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:49
2023-09-19T22:49
2023-09-19T23:26
в мире
армения
ереван
азербайджан
владимир путин
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сооснователь и координатор инициативы "ХайаКве" (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики, а завтра парализовать весь город."Мы боремся за нашу жизнь, за наши права, за будущее, за наших детей. <…> Готовьтесь к долгой борьбе. Нет усталости, нет поражению, нет разочарованию! Продолжаем оставаться здесь (на площади Республики. — Прим. ред.), а завтра парализуем весь город", — заявил он.По словам активиста, к настоящему моменту в Нагорном Карабахе погибли более 25 человек, более 100 получили ранения, а десять сел находятся в окружении азербайджанских войск."Сегодня наши братья и сестры в Арцахе под огнем. И у нас есть только один путь защитить их — сменить правительство в Армении, взять в руки оружие и власть в этой стране, чтобы защитить наш Арцах, нашу Армению", — подчеркнул Чалабян. Митингующие призвали всех студентов высших учебных заведений также присоединиться к завтрашним манифестациям. При этом они попросили руководство университетов не применять к обучающимся дисциплинарных мер. Во вторник в центре Еревана начались протесты на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя на этой территории. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр страны Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>
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в мире, армения, ереван, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев
Протестующие в Ереване пригрозили парализовать в среду весь город
В Ереване митингующие призвали людей не расходиться и парализовать город в среду
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сооснователь и координатор инициативы "ХайаКве" (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики, а завтра парализовать весь город.
"Мы боремся за нашу жизнь, за наши права, за будущее, за наших детей. <…> Готовьтесь к долгой борьбе. Нет усталости, нет поражению, нет разочарованию! Продолжаем оставаться здесь (на площади Республики. — Прим. ред.), а завтра парализуем весь город", — заявил он.
По словам активиста, к настоящему моменту в Нагорном Карабахе
погибли более 25 человек, более 100 получили ранения, а десять сел находятся в окружении азербайджанских войск.
"Сегодня наши братья и сестры в Арцахе под огнем. И у нас есть только один путь защитить их — сменить правительство в Армении, взять в руки оружие и власть в этой стране, чтобы защитить наш Арцах, нашу Армению", — подчеркнул Чалабян.
Митингующие призвали всех студентов высших учебных заведений также присоединиться к завтрашним манифестациям. При этом они попросили руководство университетов не применять к обучающимся дисциплинарных мер.
Во вторник в центре Еревана начались протесты на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Днем Минобороны Азербайджана
сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя на этой территории. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр страны Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России
, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт
. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев
ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе