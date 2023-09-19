https://ria.ru/20230919/erevan-1897410017.html

Протестующие в Ереване пригрозили парализовать в среду весь город

Протестующие в Ереване пригрозили парализовать в среду весь город - РИА Новости, 19.09.2023

Протестующие в Ереване пригрозили парализовать в среду весь город

Сооснователь и координатор инициативы "ХайаКве" (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T22:49

2023-09-19T22:49

2023-09-19T23:26

в мире

армения

ереван

азербайджан

владимир путин

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897388514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d23c4c1167189f6a342d96866266b77d.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сооснователь и координатор инициативы "ХайаКве" (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики, а завтра парализовать весь город."Мы боремся за нашу жизнь, за наши права, за будущее, за наших детей. <…> Готовьтесь к долгой борьбе. Нет усталости, нет поражению, нет разочарованию! Продолжаем оставаться здесь (на площади Республики. — Прим. ред.), а завтра парализуем весь город", — заявил он.По словам активиста, к настоящему моменту в Нагорном Карабахе погибли более 25 человек, более 100 получили ранения, а десять сел находятся в окружении азербайджанских войск."Сегодня наши братья и сестры в Арцахе под огнем. И у нас есть только один путь защитить их — сменить правительство в Армении, взять в руки оружие и власть в этой стране, чтобы защитить наш Арцах, нашу Армению", — подчеркнул Чалабян. Митингующие призвали всех студентов высших учебных заведений также присоединиться к завтрашним манифестациям. При этом они попросили руководство университетов не применять к обучающимся дисциплинарных мер. Во вторник в центре Еревана начались протесты на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя на этой территории. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр страны Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

армения

ереван

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, ереван, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев