https://ria.ru/20230919/erevan-1897404703.html

СК Армении заявил о задержанных после стычек с полицией в Ереване

СК Армении заявил о задержанных после стычек с полицией в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023

СК Армении заявил о задержанных после стычек с полицией в Ереване

Следственный комитет Армении сообщил о задержанных после столкновений протестующих с полицией у здания кабмина в Ереване. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T22:07

2023-09-19T22:07

2023-09-19T22:28

армения

ереван

в мире

никол пашинян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил о задержанных после столкновений протестующих с полицией у здания кабмина в Ереване.Во вторник у здания правительства Армении в Ереване собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания кабмина выдержало первую попытку штурма протестующими.В распространенном СК заявлении отмечается, что в ходе массовых акций, проведенных на площади Республики в Ереване, прозвучали публичные призывы к свержению конституционного строя, совершению насилия или оправданию таких действий, организаторы и участники митинга "совершили действия, характерные для массовых беспорядков... игнорируя безопасность участников собрания и публичные законные требования сотрудников правоохранительных органов" ."По нескольким зарегистрированным случаям в Следственном комитете Армении возбуждены соответствующие уголовные дела, есть задержанные по подозрению в совершении преступных деяний", - отмечается в заявлении.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/impichment-1897393526.html

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