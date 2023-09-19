Рейтинг@Mail.ru
СК Армении заявил о задержанных после стычек с полицией в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 19.09.2023 (обновлено: 22:28 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erevan-1897404703.html
СК Армении заявил о задержанных после стычек с полицией в Ереване
СК Армении заявил о задержанных после стычек с полицией в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
СК Армении заявил о задержанных после стычек с полицией в Ереване
Следственный комитет Армении сообщил о задержанных после столкновений протестующих с полицией у здания кабмина в Ереване. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:07
2023-09-19T22:28
армения
ереван
в мире
никол пашинян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897380586_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_856afd0c271094169c36376b43672d94.jpg
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил о задержанных после столкновений протестующих с полицией у здания кабмина в Ереване.Во вторник у здания правительства Армении в Ереване собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания кабмина выдержало первую попытку штурма протестующими.В распространенном СК заявлении отмечается, что в ходе массовых акций, проведенных на площади Республики в Ереване, прозвучали публичные призывы к свержению конституционного строя, совершению насилия или оправданию таких действий, организаторы и участники митинга "совершили действия, характерные для массовых беспорядков... игнорируя безопасность участников собрания и публичные законные требования сотрудников правоохранительных органов" ."По нескольким зарегистрированным случаям в Следственном комитете Армении возбуждены соответствующие уголовные дела, есть задержанные по подозрению в совершении преступных деяний", - отмечается в заявлении.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230919/impichment-1897393526.html
армения
ереван
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897380586_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4b3e09bac44c90ee7fc533d301b922df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, в мире, никол пашинян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев, азербайджан
Армения, Ереван, В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев, Азербайджан
СК Армении заявил о задержанных после стычек с полицией в Ереване

СК Армении заявил о задержанных после стычек протестующих с полицией в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПолицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил о задержанных после столкновений протестующих с полицией у здания кабмина в Ереване.
Во вторник у здания правительства Армении в Ереване собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания кабмина выдержало первую попытку штурма протестующими.
В распространенном СК заявлении отмечается, что в ходе массовых акций, проведенных на площади Республики в Ереване, прозвучали публичные призывы к свержению конституционного строя, совершению насилия или оправданию таких действий, организаторы и участники митинга "совершили действия, характерные для массовых беспорядков... игнорируя безопасность участников собрания и публичные законные требования сотрудников правоохранительных органов" .
"По нескольким зарегистрированным случаям в Следственном комитете Армении возбуждены соответствующие уголовные дела, есть задержанные по подозрению в совершении преступных деяний", - отмечается в заявлении.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:52
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>
Андраник Теванян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Глава блока "Мать Армения" призвал объявить импичмент Пашиняну
Вчера, 20:40
 
АрменияЕреванВ миреНикол ПашинянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала