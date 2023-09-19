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Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства - РИА Новости, 19.09.2023
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19:31 19.09.2023 (обновлено: 22:13 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erevan-1897379316.html
Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства
Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства - РИА Новости, 19.09.2023
Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства
Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:31
2023-09-19T22:13
ереван
в мире
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
никол пашинян
армения
ильхам алиев
азербайджан
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства, сообщил корреспондент РИА Новости.Участники акции пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания кабмина, начались стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники полиции применили светошумовые гранаты.Днем в центре Еревана начались протесты на фоне обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся на центральной площади люди призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции скандировали: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги.Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении. Протестующие бросали в правоохранителей пластиковые бутылки.Сегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230919/erevan-1897371554.html
ереван
нагорный карабах
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ереван, в мире, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, никол пашинян, армения, ильхам алиев, азербайджан
Ереван, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Армения, Ильхам Алиев, Азербайджан
Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства

Протестующие в центре Еревана начали штурмовать здание правительства

© SputnikСитуация возле здания правительства в Ереване
Ситуация возле здания правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik
Ситуация возле здания правительства в Ереване
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства, сообщил корреспондент РИА Новости.
Участники акции пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания кабмина, начались стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники полиции применили светошумовые гранаты.
Днем в центре Еревана начались протесты на фоне обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся на центральной площади люди призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции скандировали: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги.
Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении. Протестующие бросали в правоохранителей пластиковые бутылки.
Сегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:52

Конфликт в Карабахе

Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>
Акция в Ереване около посольства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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ЕреванВ миреСитуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахНикол ПашинянАрменияИльхам АлиевАзербайджан
 
 
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