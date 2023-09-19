Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства
Протестующие в центре Еревана начали штурмовать здание правительства
© SputnikСитуация возле здания правительства в Ереване
© Sputnik
Ситуация возле здания правительства в Ереване
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Протестующие в Ереване начали штурмовать здание правительства, сообщил корреспондент РИА Новости.
Участники акции пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания кабмина, начались стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники полиции применили светошумовые гранаты.
Днем в центре Еревана начались протесты на фоне обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся на центральной площади люди призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции скандировали: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги.
Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении. Протестующие бросали в правоохранителей пластиковые бутылки.
Сегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Конфликт в Карабахе
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.