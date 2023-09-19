https://ria.ru/20230919/erevan-1897371829.html

Акция протеста проходит у посольства России в Ереване

Акция протеста проходит у посольства России в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023

Акция протеста проходит у посольства России в Ереване

Акция протеста проходит во вторник вечером у посольства России в Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, трансляцию с места событий в прямом... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:12

2023-09-19T19:12

2023-09-19T22:27

в мире

азербайджан

ереван

армения

владимир путин

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Акция протеста проходит во вторник вечером у посольства России в Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, трансляцию с места событий в прямом эфире ведут местные информационные порталы. Около сотни протестующих призывают российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. Некоторые из них адресуют свои требования российским миротворцам, при этом не объясняя, какие меры те должны принимать в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана. Безопасность акции протеста, которая на данный момент носит мирный характер, обеспечивают представители правоохранительных органов. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

ереван

армения

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в мире, азербайджан, ереван, армения, владимир путин, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе