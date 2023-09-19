Рейтинг@Mail.ru
Акция протеста проходит у посольства России в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 19.09.2023 (обновлено: 22:27 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erevan-1897371829.html
Акция протеста проходит у посольства России в Ереване
Акция протеста проходит у посольства России в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Акция протеста проходит у посольства России в Ереване
Акция протеста проходит во вторник вечером у посольства России в Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, трансляцию с места событий в прямом... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:12
2023-09-19T22:27
в мире
азербайджан
ереван
армения
владимир путин
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897370153_0:2:1269:715_1920x0_80_0_0_e1aebd3c861b8170da12ec3a0a55ac4f.png
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Акция протеста проходит во вторник вечером у посольства России в Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, трансляцию с места событий в прямом эфире ведут местные информационные порталы. Около сотни протестующих призывают российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. Некоторые из них адресуют свои требования российским миротворцам, при этом не объясняя, какие меры те должны принимать в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана. Безопасность акции протеста, которая на данный момент носит мирный характер, обеспечивают представители правоохранительных органов. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
азербайджан
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897370153_156:0:1112:717_1920x0_80_0_0_5b4a82f5435c7072ae54c363bad4b03c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, ереван, армения, владимир путин, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ереван, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Акция протеста проходит у посольства России в Ереване

Акция протеста проходит у посольства России в Ереване

© SputnikАкция в Ереване около посольства Российской Федерации
Акция в Ереване около посольства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik
Акция в Ереване около посольства Российской Федерации
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Акция протеста проходит во вторник вечером у посольства России в Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, трансляцию с места событий в прямом эфире ведут местные информационные порталы.
Около сотни протестующих призывают российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. Некоторые из них адресуют свои требования российским миротворцам, при этом не объясняя, какие меры те должны принимать в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана.
Безопасность акции протеста, которая на данный момент носит мирный характер, обеспечивают представители правоохранительных органов.
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:52
В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.
 
В миреАзербайджанЕреванАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала