https://ria.ru/20230919/erevan-1897325610.html

Очевидец рассказал о ситуации в Ереване

Очевидец рассказал о ситуации в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023

Очевидец рассказал о ситуации в Ереване

Ситуации в Ереване в целом контролируемая, спокойная, пока недовольные заполонили только центр, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:44

2023-09-19T17:44

2023-09-19T17:47

в мире

ереван

баку

армения

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897298276_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_32ac75052b54334d0e84a9a7f84d424f.jpg

ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Ситуации в Ереване в целом контролируемая, спокойная, пока недовольные заполонили только центр, сообщил РИА Новости очевидец. На фоне обострения ситуации в Карабахе во вторник в центре Еревана с середины дня было перекрыто движение со всех четырех сторон площади Республики. "В целом обстановка в городе спокойная. Напряжение ощущается только на улицах, прилегающих к главной площади", - рассказал собеседник агентства. При этом, как передает корреспондент РИА Новости с центральной площади, сюда люди продолжают прибывать, они настроены агрессивно, все идёт к столкновениям. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.

https://ria.ru/20230919/aktsiya-1897318493.html

https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html

ереван

баку

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ереван, баку, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе