https://ria.ru/20230919/erevan-1897325610.html
Очевидец рассказал о ситуации в Ереване
Очевидец рассказал о ситуации в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Очевидец рассказал о ситуации в Ереване
Ситуации в Ереване в целом контролируемая, спокойная, пока недовольные заполонили только центр, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:44
2023-09-19T17:44
2023-09-19T17:47
в мире
ереван
баку
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Ситуации в Ереване в целом контролируемая, спокойная, пока недовольные заполонили только центр, сообщил РИА Новости очевидец. На фоне обострения ситуации в Карабахе во вторник в центре Еревана с середины дня было перекрыто движение со всех четырех сторон площади Республики. "В целом обстановка в городе спокойная. Напряжение ощущается только на улицах, прилегающих к главной площади", - рассказал собеседник агентства. При этом, как передает корреспондент РИА Новости с центральной площади, сюда люди продолжают прибывать, они настроены агрессивно, все идёт к столкновениям. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
https://ria.ru/20230919/aktsiya-1897318493.html
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в мире, ереван, баку, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Баку, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Очевидец рассказал о ситуации в Ереване
Очевидец: ситуация в Ереване спокойная, но на главной площади растет напряжение
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Ситуации в Ереване в целом контролируемая, спокойная, пока недовольные заполонили только центр, сообщил РИА Новости очевидец.
На фоне обострения ситуации в Карабахе во вторник в центре Еревана с середины дня было перекрыто движение со всех четырех сторон площади Республики.
Участники протестной акции в Ереване требуют отставки Пашиняна
"В целом обстановка в городе спокойная. Напряжение ощущается только на улицах, прилегающих к главной площади", - рассказал собеседник агентства.
При этом, как передает корреспондент РИА Новости с центральной площади, сюда люди продолжают прибывать, они настроены агрессивно, все идёт к столкновениям.
Минобороны Азербайджана
во вторник сообщило, что Баку
начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении
, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян
на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна