https://ria.ru/20230919/erevan-1897306662.html
Протестующие в центре Еревана начали бросать бутылки в силовиков
Протестующие в центре Еревана начали бросать бутылки в силовиков - РИА Новости, 19.09.2023
Протестующие в центре Еревана начали бросать бутылки в силовиков
Напряжение на центральной площади Еревана растет, люди призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и бросают бутылки в правоохранителей, сообщил РИА... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:06
2023-09-19T17:06
2023-09-19T18:00
ереван
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Напряжение на центральной площади Еревана растет, люди призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и бросают бутылки в правоохранителей, сообщил РИА Новости очевидец.Участники акции скандируют: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги. "Становится тревожно. Высказывает недовольство уже не часть собравшихся, а почти все. Крики и гул слышно уже за километр. Звучат призывы штурмовать здание правительства", — рассказал собеседник агенства.По его словам, время от времени в силовиков летят пластиковые бутылки.Но в целом обстановка в городе спокойная, добавил очевидец, напряжение ощущается только на центральных улицах.Сегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300740.html
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Митингующие на центральной площади Еревана
Митингующие на центральной площади Еревана
2023-09-19T17:06
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ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения
Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Армения
Протестующие в центре Еревана начали бросать бутылки в силовиков
Протестующие в центре Еревана бросают бутылки в силовиков
ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Напряжение на центральной площади Еревана растет, люди призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и бросают бутылки в правоохранителей, сообщил РИА Новости очевидец.
Участники акции скандируют: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги.
«
"Становится тревожно. Высказывает недовольство уже не часть собравшихся, а почти все. Крики и гул слышно уже за километр. Звучат призывы штурмовать здание правительства", — рассказал собеседник агенства.
По его словам, время от времени в силовиков летят пластиковые бутылки.
Но в целом обстановка в городе спокойная, добавил очевидец, напряжение ощущается только на центральных улицах.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Сегодня днем Минобороны Азербайджана
сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку
заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения
вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США
и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре
, которая ведет в Степанакерт
. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев
ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
Россия пытается вернуть процесс в Карабахе в мирное русло, заявил Песков