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Ереван с 1994 года передал Баку 120 останков, заявил военный прокурор - РИА Новости, 19.09.2023
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14:05 19.09.2023 (обновлено: 14:59 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erevan-1897239390.html
Ереван с 1994 года передал Баку 120 останков, заявил военный прокурор
Ереван с 1994 года передал Баку 120 останков, заявил военный прокурор - РИА Новости, 19.09.2023
Ереван с 1994 года передал Баку 120 останков, заявил военный прокурор
Ереван с 1994 года передал Баку останки 120 азербайджанских граждан, погибших во время Первой Карабахской войны, тогда как Азербайджан считает пропавшими без... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:05
2023-09-19T14:59
в мире
россия
ереван
азербайджан
баку
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БАКУ, 18 сен – РИА Новости. Ереван с 1994 года передал Баку останки 120 азербайджанских граждан, погибших во время Первой Карабахской войны, тогда как Азербайджан считает пропавшими без вести за этот период почти 3,9 тысячи своих граждан, заявил заместитель генпрокурора Азербайджана, военный прокурор республики Ханлар Велиев."Армянская сторона имеет информацию о местах массового захоронения погибших во время Первой Карабахской войны, но сегодня она уклоняется от предоставления координат этих мест. Только 120 человеческих останков из 3890 пропавших без вести в период Первой Карабахской войны были переданы Арменией азербайджанской стороне… Также все еще остается проблема мин на освобожденных территориях. Точные карты территорий, загрязненных минами, армянская сторона все еще не предоставила. По этой причине также затрудняется определение местонахождения пропавших без вести в Карабахе", - сказал Велиев, выступая на международной конференции "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".Ранее армянская сторона представила Азербайджану формуляры минных полей некоторых территорий в Карабахе, которые, по данным Баку, отличаются очень низкой точностью. В Азербайджане заявляют, что точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25%, что замедляет восстановительные работы в Карабахе. При этом Ереван заявляет, что передал азерб
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в мире, россия, ереван, азербайджан, баку
В мире, Россия, Ереван, Азербайджан, Баку
Ереван с 1994 года передал Баку 120 останков, заявил военный прокурор

Велиев: Ереван с 1994 года передал Баку 120 останков граждан Азербайджана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БАКУ, 18 сен – РИА Новости. Ереван с 1994 года передал Баку останки 120 азербайджанских граждан, погибших во время Первой Карабахской войны, тогда как Азербайджан считает пропавшими без вести за этот период почти 3,9 тысячи своих граждан, заявил заместитель генпрокурора Азербайджана, военный прокурор республики Ханлар Велиев.
"Армянская сторона имеет информацию о местах массового захоронения погибших во время Первой Карабахской войны, но сегодня она уклоняется от предоставления координат этих мест. Только 120 человеческих останков из 3890 пропавших без вести в период Первой Карабахской войны были переданы Арменией азербайджанской стороне… Также все еще остается проблема мин на освобожденных территориях. Точные карты территорий, загрязненных минами, армянская сторона все еще не предоставила. По этой причине также затрудняется определение местонахождения пропавших без вести в Карабахе", - сказал Велиев, выступая на международной конференции "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Вашингтон считает диалог Еревана и Баку единственным путем к миру
30 апреля, 00:52
Ранее армянская сторона представила Азербайджану формуляры минных полей некоторых территорий в Карабахе, которые, по данным Баку, отличаются очень низкой точностью. В Азербайджане заявляют, что точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25%, что замедляет восстановительные работы в Карабахе. При этом Ереван заявляет, что передал азерб
 
В миреРоссияЕреванАзербайджанБаку
 
 
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