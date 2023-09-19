https://ria.ru/20230919/erdogan-1897156831.html

Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине

Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине - РИА Новости, 19.09.2023

Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине

Россия не уйдет из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS. "Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:39

2023-09-19T11:39

2023-09-19T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия не уйдет из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS. "Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. <…> И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — отметил глава государства.Ранее Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим. По его словам, президент России Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта". ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, попытки противника провалились, украинские войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле при этом отмечали, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета новых реалий и территориальных изменений.

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897122848.html

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897135314.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато