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Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 19.09.2023 (обновлено: 12:23 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897156831.html
Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине
Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине
Россия не уйдет из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS. "Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:39
2023-09-19T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
нато
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия не уйдет из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS. "Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. &lt;…&gt; И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — отметил глава государства.Ранее Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим. По его словам, президент России Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта". ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, попытки противника провалились, украинские войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле при этом отмечали, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета новых реалий и территориальных изменений.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897122848.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине

Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин не уйдет из Крыма

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия не уйдет из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

"Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. <…> И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Отвалите. В США признали провал действий НАТО из-за шага Путина
Вчера, 08:45
Ранее Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим. По его словам, президент России Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта".

ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, попытки противника провалились, украинские войска остановлены и отброшены на исходные позиции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле при этом отмечали, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета новых реалий и территориальных изменений.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Чудо-оружие". В Германии сообщили ужасные новости об Украине
Вчера, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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