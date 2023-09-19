Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине
Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин не уйдет из Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия не уйдет из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.
"Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. <…> И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — отметил глава государства.
"Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. <…> И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — отметил глава государства.
Ранее Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим. По его словам, президент России Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта".
ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, попытки противника провалились, украинские войска остановлены и отброшены на исходные позиции.
ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, попытки противника провалились, украинские войска остановлены и отброшены на исходные позиции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле при этом отмечали, ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета новых реалий и территориальных изменений.