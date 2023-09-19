https://ria.ru/20230919/erdogan-1897116100.html

Эрдоган заявил, что не обязан делать то же, что и ЕС

Эрдоган заявил, что не обязан делать то же, что и ЕС - РИА Новости, 19.09.2023

Эрдоган заявил, что не обязан делать то же, что и ЕС

Анкара не обязана делать то же, что и государства ЕС в вопросе антироссийских санкций, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T05:55

2023-09-19T05:55

2023-09-19T06:07

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турция

евросоюз

в мире

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 19 сен — РИА Новости. Анкара не обязана делать то же, что и государства ЕС в вопросе антироссийских санкций, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS."Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире — другое, отличается от положения стран-членов ЕС. Россия — один из наших ближайших соседей, и у нас общая история", — подчеркнул Эрдоган.Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115667.html

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россия, турция, евросоюз, в мире, реджеп тайип эрдоган