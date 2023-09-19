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Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим - РИА Новости, 19.09.2023
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05:48 19.09.2023 (обновлено: 07:58 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115806.html
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что считает, что конфликт на Украине будет долгим. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:48
2023-09-19T07:58
в мире
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что считает, что конфликт на Украине будет долгим. &quot;Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро&quot;, — сказал он.По его словам, президент России Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта". "Господин Путин также выступает за скорейшее окончание войны. Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам", — подчеркнул Эрдоган. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявил, что западные страны "все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия", а "в западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие".
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в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим

Президент Турции Эрдоган считает, что украинский конфликт будет долгим

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что считает, что конфликт на Украине будет долгим.
«

"Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро", — сказал он.

По его словам, президент России Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта".
"Господин Путин также выступает за скорейшее окончание войны. Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам", — подчеркнул Эрдоган.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявил, что западные страны "все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия", а "в западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие".
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Вчера, 05:39
 
В миреРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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