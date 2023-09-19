https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115667.html

Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу - РИА Новости, 19.09.2023

Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

заявил, что доверяет России и президенту Владимиру Путину не меньше, чем Западу. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T05:39

2023-09-19T05:39

2023-09-19T06:07

в мире

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что доверяет России и президенту Владимиру Путину не меньше, чем Западу. "У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу", - сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS. На вопрос корреспондента о том, что Путин якобы "использовал зерновую сделку как преимущество в войне на Украине" и что "его руководству нельзя доверять", Эрдоган ответил отрицательно. "Я не согласен. Половина моего природного газа поступает из России, а это значит, что мы солидарны. Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией", - подчеркнул он.

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в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин