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Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу - РИА Новости, 19.09.2023
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05:39 19.09.2023 (обновлено: 06:07 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115667.html
Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу
Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу
заявил, что доверяет России и президенту Владимиру Путину не меньше, чем Западу. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:39
2023-09-19T06:07
в мире
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что доверяет России и президенту Владимиру Путину не меньше, чем Западу. "У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу", - сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS. На вопрос корреспондента о том, что Путин якобы "использовал зерновую сделку как преимущество в войне на Украине" и что "его руководству нельзя доверять", Эрдоган ответил отрицательно. "Я не согласен. Половина моего природного газа поступает из России, а это значит, что мы солидарны. Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230919/shvetsiya-1897115474.html
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в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

Эрдоган заявил, что доверяет России и Путину не меньше, чем Западу

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что доверяет России и президенту Владимиру Путину не меньше, чем Западу.
«
"У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу", - сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS.
На вопрос корреспондента о том, что Путин якобы "использовал зерновую сделку как преимущество в войне на Украине" и что "его руководству нельзя доверять", Эрдоган ответил отрицательно.
"Я не согласен. Половина моего природного газа поступает из России, а это значит, что мы солидарны. Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией", - подчеркнул он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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