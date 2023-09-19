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В Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам - РИА Новости, 19.09.2023
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16:37 19.09.2023 (обновлено: 16:50 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/dokumenty-1897296008.html
В Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам
В Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам - РИА Новости, 19.09.2023
В Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что в Кремле призывают Ереван и Баку следовать подписанным... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:37
2023-09-19T16:50
ереван
в мире
азербайджан
баку
никол пашинян
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что в Кремле призывают Ереван и Баку следовать подписанным ранее трехсторонним документам."Единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном, поэтому мы призываем всех следовать положениям этих документов и, естественно, принимая во внимание те новые реалии, имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год", - сказал Песков журналистам.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html
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ереван, в мире, азербайджан, баку, никол пашинян, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин
Ереван, В мире, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин
В Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам

Песков: в Кремле призвали Ереван и Баку следовать подписанным документам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что в Кремле призывают Ереван и Баку следовать подписанным ранее трехсторонним документам.
"Единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном, поэтому мы призываем всех следовать положениям этих документов и, естественно, принимая во внимание те новые реалии, имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год", - сказал Песков журналистам.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
10 сентября, 12:14
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
МЧС России доставило очередную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Песков: в Нагорный Карабах доставлена российская гуманитарная помощь
15 сентября, 13:40
 
ЕреванВ миреАзербайджанБакуНикол ПашинянДмитрий ПесковСитуация в Нагорном КарабахеВладимир Путин
 
 
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