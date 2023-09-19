https://ria.ru/20230919/dnr-1897415990.html
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу - РИА Новости, 19.09.2023
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу
Партийная конференция донецкого регионального отделения "Единой России" проголосовала за выдвижение от партии на пост спикера Народного совета ДНР командира... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:43
2023-09-19T23:43
2023-09-19T23:46
донецкая народная республика
денис пушилин
единая россия
кпрф
лдпр
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МАРИУПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Партийная конференция донецкого регионального отделения "Единой России" проголосовала за выдвижение от партии на пост спикера Народного совета ДНР командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Артëма Жогу, передаёт корреспондент РИА Новости. Делегаты ЕР выбирали из двух кандидатов. Соперником Жоги была выдвинута депутат Народного совета Наталья Бурцева, голосование проходило тайно при помощи бюллетеней. Всего голосовало 142 делегата, за Бурцеву отдали голос четыре активиста, за Артëма Жогу – 138. "Я только об этом узнал, об этой информации, о том, что я выдвигаюсь на должность председателя народного собрания. Я ещё не избран, когда пройдёт пленарное заседание, когда 90 депутатов проголосуют, тогда я стану председателем, тогда мы будем разговаривать о том вопросе, кто станет командиром подразделения", - заявил командир ОРБ "Спарта" журналистам, отвечая на вопрос о том, придётся ли ему оставить командование в случае его избрания. По словам секретаря донецкого регионального отделения "Единой России", врио главы ДНР Дениса Пушилина, приход известного командира в политику в качестве председателя регионального парламента укрепит тенденцию на расширение представительства военных в республике. "Предложили Артёма Владимировича (Жогу – ред.), потому что часто звучало, … что военные должны идти во власть. Это можно было долго говорить, много обещать, а сейчас выборы уже прошли и нужно действовать. Я считаю правильным, что человек из окопа может … абсолютно точно занять высшую представительную должность в парламенте", - заявил он. Также партия "Единая Россия" определилась со своими кандидатами председателей Краснолиманского, Магнушевского, Володарского муниципальных советов. "Единая Россия" получила большинство мест в каждом из 21-го муниципальных советов, в которых проходили выборы в начале сентября этого года. По итогам выборов в Народный совет ДНР "Единая Россия" получила 74 мандата, КПРФ и ЛДПР - по шесть, "Новые люди" – четыре.
https://ria.ru/20230414/zhoga-1865202626.html
https://ria.ru/20230911/vybory-1895499669.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия, кпрф, лдпр
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу
ЕР выдвинула на пост спикера совета ДНР командира батальона "Спарта" Жогу
МАРИУПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Партийная конференция донецкого регионального отделения "Единой России" проголосовала за выдвижение от партии на пост спикера Народного совета ДНР командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Артëма Жогу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Делегаты ЕР выбирали из двух кандидатов. Соперником Жоги была выдвинута депутат Народного совета Наталья Бурцева, голосование проходило тайно при помощи бюллетеней. Всего голосовало 142 делегата, за Бурцеву отдали голос четыре активиста, за Артëма Жогу – 138.
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"Я только об этом узнал, об этой информации, о том, что я выдвигаюсь на должность председателя народного собрания. Я ещё не избран, когда пройдёт пленарное заседание, когда 90 депутатов проголосуют, тогда я стану председателем, тогда мы будем разговаривать о том вопросе, кто станет командиром подразделения", - заявил командир ОРБ "Спарта" журналистам, отвечая на вопрос о том, придётся ли ему оставить командование в случае его избрания.
По словам секретаря донецкого регионального отделения "Единой России", врио главы ДНР Дениса Пушилина
, приход известного командира в политику в качестве председателя регионального парламента укрепит тенденцию на расширение представительства военных в республике.
"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР
"Предложили Артёма Владимировича (Жогу – ред.), потому что часто звучало, … что военные должны идти во власть. Это можно было долго говорить, много обещать, а сейчас выборы уже прошли и нужно действовать. Я считаю правильным, что человек из окопа может … абсолютно точно занять высшую представительную должность в парламенте", - заявил он.
Также партия "Единая Россия" определилась со своими кандидатами председателей Краснолиманского, Магнушевского, Володарского муниципальных советов. "Единая Россия" получила большинство мест в каждом из 21-го муниципальных советов, в которых проходили выборы в начале сентября этого года. По итогам выборов в Народный совет ДНР "Единая Россия" получила 74 мандата, КПРФ
и ЛДПР
- по шесть, "Новые люди" – четыре.
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