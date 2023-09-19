Рейтинг@Mail.ru
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 19.09.2023 (обновлено: 23:46 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/dnr-1897415990.html
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу - РИА Новости, 19.09.2023
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу
Партийная конференция донецкого регионального отделения "Единой России" проголосовала за выдвижение от партии на пост спикера Народного совета ДНР командира... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:43
2023-09-19T23:46
донецкая народная республика
денис пушилин
единая россия
кпрф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777038494_0:150:3169:1933_1920x0_80_0_0_20f8690e7e55842df6c7c18c73016a29.jpg
МАРИУПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Партийная конференция донецкого регионального отделения "Единой России" проголосовала за выдвижение от партии на пост спикера Народного совета ДНР командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Артëма Жогу, передаёт корреспондент РИА Новости. Делегаты ЕР выбирали из двух кандидатов. Соперником Жоги была выдвинута депутат Народного совета Наталья Бурцева, голосование проходило тайно при помощи бюллетеней. Всего голосовало 142 делегата, за Бурцеву отдали голос четыре активиста, за Артëма Жогу – 138. "Я только об этом узнал, об этой информации, о том, что я выдвигаюсь на должность председателя народного собрания. Я ещё не избран, когда пройдёт пленарное заседание, когда 90 депутатов проголосуют, тогда я стану председателем, тогда мы будем разговаривать о том вопросе, кто станет командиром подразделения", - заявил командир ОРБ "Спарта" журналистам, отвечая на вопрос о том, придётся ли ему оставить командование в случае его избрания. По словам секретаря донецкого регионального отделения "Единой России", врио главы ДНР Дениса Пушилина, приход известного командира в политику в качестве председателя регионального парламента укрепит тенденцию на расширение представительства военных в республике. "Предложили Артёма Владимировича (Жогу – ред.), потому что часто звучало, … что военные должны идти во власть. Это можно было долго говорить, много обещать, а сейчас выборы уже прошли и нужно действовать. Я считаю правильным, что человек из окопа может … абсолютно точно занять высшую представительную должность в парламенте", - заявил он. Также партия "Единая Россия" определилась со своими кандидатами председателей Краснолиманского, Магнушевского, Володарского муниципальных советов. "Единая Россия" получила большинство мест в каждом из 21-го муниципальных советов, в которых проходили выборы в начале сентября этого года. По итогам выборов в Народный совет ДНР "Единая Россия" получила 74 мандата, КПРФ и ЛДПР - по шесть, "Новые люди" – четыре.
https://ria.ru/20230414/zhoga-1865202626.html
https://ria.ru/20230911/vybory-1895499669.html
https://ria.ru/20230919/metro-1897246818.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777038494_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_26725ffa92b62bfb3684f39ebe0f225a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия, кпрф, лдпр
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
ЕР выдвинула в Народноый совет ДНР командира батальона "Спарта" Жогу

ЕР выдвинула на пост спикера совета ДНР командира батальона "Спарта" Жогу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Артем Жога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Партийная конференция донецкого регионального отделения "Единой России" проголосовала за выдвижение от партии на пост спикера Народного совета ДНР командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Артëма Жогу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Делегаты ЕР выбирали из двух кандидатов. Соперником Жоги была выдвинута депутат Народного совета Наталья Бурцева, голосование проходило тайно при помощи бюллетеней. Всего голосовало 142 делегата, за Бурцеву отдали голос четыре активиста, за Артëма Жогу – 138.
Командир Спарты Владимир Жога - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Новой улице Хабаровска присвоят имя Героя России Жоги
14 апреля, 02:24
"Я только об этом узнал, об этой информации, о том, что я выдвигаюсь на должность председателя народного собрания. Я ещё не избран, когда пройдёт пленарное заседание, когда 90 депутатов проголосуют, тогда я стану председателем, тогда мы будем разговаривать о том вопросе, кто станет командиром подразделения", - заявил командир ОРБ "Спарта" журналистам, отвечая на вопрос о том, придётся ли ему оставить командование в случае его избрания.
По словам секретаря донецкого регионального отделения "Единой России", врио главы ДНР Дениса Пушилина, приход известного командира в политику в качестве председателя регионального парламента укрепит тенденцию на расширение представительства военных в республике.
Урны с бюллетенями на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР
11 сентября, 10:31
"Предложили Артёма Владимировича (Жогу – ред.), потому что часто звучало, … что военные должны идти во власть. Это можно было долго говорить, много обещать, а сейчас выборы уже прошли и нужно действовать. Я считаю правильным, что человек из окопа может … абсолютно точно занять высшую представительную должность в парламенте", - заявил он.
Также партия "Единая Россия" определилась со своими кандидатами председателей Краснолиманского, Магнушевского, Володарского муниципальных советов. "Единая Россия" получила большинство мест в каждом из 21-го муниципальных советов, в которых проходили выборы в начале сентября этого года. По итогам выборов в Народный совет ДНР "Единая Россия" получила 74 мандата, КПРФ и ЛДПР - по шесть, "Новые люди" – четыре.
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев
Вчера, 14:21
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала