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В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в зоопарке

В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в зоопарке - РИА Новости, 19.09.2023

В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в зоопарке

Итогом проверки контактного зоопарка в Спасском переулке, где енот покусал семилетнюю девочку, стало возбуждение уголовного дела, сообщает во вторник... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:52

2023-09-19T10:52

2023-09-19T10:52

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Итогом проверки контактного зоопарка в Спасском переулке, где енот покусал семилетнюю девочку, стало возбуждение уголовного дела, сообщает во вторник прокуратура Санкт-Петербурга в Telegram-канале. "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход расследования уголовного дела постановлен на контроль", - говорится в релизе. Владелец контактного зоопарка, как выяснилось, работал без лицензии. Инцидент произошел в августе, у ребенка зафиксированы укушенные раны. В частности, зверек прокусил девочке ухо.

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2023

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происшествия, санкт-петербург