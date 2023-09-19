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В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в зоопарке - РИА Новости, 19.09.2023
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10:52 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/delo-1897142560.html
В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в зоопарке
В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в зоопарке - РИА Новости, 19.09.2023
В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в зоопарке
Итогом проверки контактного зоопарка в Спасском переулке, где енот покусал семилетнюю девочку, стало возбуждение уголовного дела, сообщает во вторник... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:52
2023-09-19T10:52
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Итогом проверки контактного зоопарка в Спасском переулке, где енот покусал семилетнюю девочку, стало возбуждение уголовного дела, сообщает во вторник прокуратура Санкт-Петербурга в Telegram-канале. "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход расследования уголовного дела постановлен на контроль", - говорится в релизе. Владелец контактного зоопарка, как выяснилось, работал без лицензии. Инцидент произошел в августе, у ребенка зафиксированы укушенные раны. В частности, зверек прокусил девочке ухо.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в зоопарке

В Петербурге завели дело после нападения енота на ребенка в контактном зоопарке

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramЕнот, покусавший ребенка, в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге
Енот, покусавший ребенка, в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Енот, покусавший ребенка, в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Итогом проверки контактного зоопарка в Спасском переулке, где енот покусал семилетнюю девочку, стало возбуждение уголовного дела, сообщает во вторник прокуратура Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход расследования уголовного дела постановлен на контроль", - говорится в релизе.
Владелец контактного зоопарка, как выяснилось, работал без лицензии.
Инцидент произошел в августе, у ребенка зафиксированы укушенные раны. В частности, зверек прокусил девочке ухо.
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